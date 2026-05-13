Семейство продуктов LoxTop пополнили сейфы для учета и контроля выдачи ключей на объекте

В ассортименте электронных систем хранения LoxTop появился сейф IQ 100/80 для контролируемой выдачи и хранения ключей на объектах различного назначения. В базовой конфигурации устройство рассчитано на 80 ключей или их связок, а при заказе вместимость может быть увеличена до 100 ячеек. Дополнительно электронный сейф хранения ключей поддерживает модульное наращивание вместимости – за счет присоединения новых сейфов для хранения ключей либо для личных вещей/документов. Немаловажно, что система поддерживает интеграцию со СКУД и ERP-системами объекта, а идентификация пользователей может осуществляться по RFID-картам, ПИН-коду или по отпечаткам пальцев – опционально. Благодаря такой архитектуре сейф LoxTop IQ 100/80 может адаптироваться под требования различных объектов – от банков и БЦ до автосалонов, дата-центров и сельхозпредприятий. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы».

Модульная конфигурация и возможность кастомизации позволяют адаптировать систему хранения ключей под требования объекта. Так, при необходимости электронный сейф хранения ключей IQ 100/80 может дополняться новыми модулями хранения ключей или ячейками для размещения документов и личных вещей сотрудников, даже после установки на объекте. Наряду с этим при заказе система может быть дополнена различными устройствами и аксессуарами, включая сканер отпечатков пальцев, видеокамеру, USB-зарядку, мастер-ключ для дополнительной защиты и УФ-лампу для обеззараживания. По варианту исполнения заказчику доступны сейфы с различными видами дверец или без них.

Интеграция со СКУД и системой управления зданием EPP обеспечивает централизованный контроль доступа и упрощает администрирование системы хранения. Особенно удобно, что для того, чтобы открыть электронный сейф хранения ключей и взять оттуда ключ, сотрудник может использовать ту же RFID-карту, которую применяет для прохода на объект. При этом администрирование прав доступа выполняется в рамках единой системы безопасности объекта. Отметим, что при объединении нескольких сейфов в сеть данные между ними автоматически синхронизируются.

Высокая надежность учета и контроля операций с ключами реализуется за счет применения интеллектуальных брелоков со встроенными чипами с уникальными идентификаторами. Этот электронный сейф хранения ключей автоматически идентифицирует ключ при его получении или возврате, а также регистрирует все действия пользователей – бронирование, выдачу и возврат ключей, а также открытие и закрытие дверцы сейфа. Такой подход позволяет отследить все действия с ключами и существенно снизить влияние человеческого фактора при организации доступа.

Широкая сфера применения электронных сейфов LoxTop обусловлена возможностью гибкой настройки системы под особенности объекта. Так, в автосалонах такие системы позволяют организовать централизованный учет ключей от автомобилей, а на автобазах и сельскохозяйственных предприятиях – упростить передачу ключей между сменами. В бизнес-центрах электронный сейф хранения ключей позволит отказаться от ручной выдачи ключей через охранника, а для банков, дата-центров и других объектов с зонами повышенной безопасности востребована функция разграничения прав доступа для различных категорий персонала.

Новый электронный сейф хранения ключей марки LoxTop IQ уже доступен для клиентов «АРМО-Системы».

