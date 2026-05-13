Сбербанк развивает цифровые сервисы для спорта и здоровья: в «ГигаЧате» появилось тематическое пространство «ЗОЖ»

В ИИ-помощнике «ГигаЧат» появилось новое тематическое пространство «ЗОЖ» — среда для общения с искусственным интеллектом о правильном питании, разогревающих и беговых тренировках, полезных для здоровья привычках и основах нутрициологии. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Новый функционал создан с акцентом на реальную пользу для человека: он помогает формировать устойчивые здоровые привычки, находить персонализированные рекомендации для тренировок, а также получать поддержку на пути к более активной и осознанной жизни. Пользователи могут перейти в пространство «ЗОЖ» через веб- или мобильную версию giga.chat.

Внутри — удобный интерфейс с каталогом готовых сценариев, сгруппированных по категориям: от первых шагов в спорте до продвинутых тренировочных практик. Это делает сервис понятным и полезным как для новичков, так и для заядлых сторонников здорового образа жизни и всех, кто стремится улучшить самочувствие и качество жизни. Такой подход помогает не просто получать информацию, а выстраивать сбалансированную системную работу над своим здоровьем. Новое тематическое пространство «ЗОЖ» в «ГигаЧате» — еще один шаг Сбербанка в развитии линейки сервисов, где технологии работают на благо человека.

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем

