Проектная организация «Кайрос Инжиниринг» подтвердила ИT-статус на государственном уровне и вошла в реестр Минцифры

«Кайрос Инжиниринг» получил государственную аккредитацию в сфере информационных технологий и официально включен в реестр Минцифры. Компания специализируется на проектировании промышленных объектов для металлургии, химии, нефтегазопереработки и энергетики и представляет собой редкий для российского рынка случай: проектная организация, чьи ИT-компетенции достигают уровня, официально признаваемого профильным министерством. Об этом CNews сообщили представители «Кайрос Инжиниринг».

За 14 лет работы компания выполнила более 450 проектов. За последние пять лет построено 89 объектов, осуществлено свыше 2,5 тыс. поставок оборудования в 52 региона России и за рубеж. Среди заказчиков — «Северсталь», «Сибур-Химпром», «Уралхим», «Уралкалий».

ИT-экспертиза компании опирается на многолетнюю практику цифрового проектирования. С 2019 г. внедряются технологии информационного моделирования: 80% проектировщиков владеют BIM/ТИМ-инструментами, 70% проектов реализуются с применением цифровых моделей.

Проект модернизации металлургического предприятия выполнен полностью на российском ПО: архивные чертежи, модель заказчика и оборудование поставщиков сведены в единую цифровую среду, коллизии при монтаже минимизированы.

Проект компрессорной станции реализована совместная работа инженеров в реальном времени — включая удалённое подключение специалиста, находившегося в 200 км от офиса.

Запущено собственное производство чиллеров «Кайрос Интеграция», конструкторская документация для которого полностью ведется в отечественном ПО силами штатной команды.

«Для нас аккредитация Минцифры — это официальное признание того, что ИT-направление в компании выросло в полноценную компетенцию. Мы давно работаем на стыке промышленного проектирования и цифровых технологий: разрабатываем собственные расчетные алгоритмы, адаптируем программные среды под задачи заказчиков, управляем инженерными данными в сложных цифровых экосистемах. Включение в реестр подтверждает: этот уровень соответствует государственным критериям, а сама компания по праву может называться одновременно проектной и ИT-организацией», — сказал Александр Готфрид, генеральный директор «Кайрос Инжиниринг».

