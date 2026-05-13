На майских праздниках омичи слушали трек «Тону» и смотрели «Сказки о царе Салтане»

МТС с помощью сервисов «Кион Музыка», онлайн-кинотеатра «Кион» и книжного сервиса «Кион Строки» проанализировала активность пользователей из Омской области в период майских праздников, чтобы выяснить, за каким контентом они провели праздничные выходные дни. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Во время прошедших майских праздников жители Омской области на 30% больше времени проводили за чтением электронных книг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост отмечается и в сегменте видео и аудиоконтента – омичи чаще смотрели фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах (+37%) и слушали музыку на стиримингах (+13%), чем годом ранее.

В топе читательских предпочтений у жителей региона – юмористическое фэнтези Юлии Фирсановой «Рыжее братство», любовный роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» и новинка от Ребекки Ярос «Ониксовый шторм».

В онлайн-кинотеатре «Кион» по количеству просмотров лидируют детективный триллер «Отпечатки» с актерским дуэтом Оксаны Акиньшиной и Дмитрия Чеботарева в главных ролях, новый сезон детективного сериала «Черное солнце» с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым, а также масштабная экранизация произведения Пушкина «Сказка о царе Салтане» с Павлом Прилучным и Лизой Моряк.

В музыкальном стриминге «Кион Музыка» омичи чаще всего слушали Sayan («Мальборо»), Bearwolf («Феникс») и Hollyflame («Тону»).



