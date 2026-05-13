МТС запустила отечественные базовые станции LTE в 15 районах Приангарья

МТС реализовала в Иркутской области второй этап проекта по запуску телеком-оборудования российского производства «Иртея». С конца прошлого года в эфир выведены 29 базовых станций стандарта LTE. Это позволило расширить покрытие сетью МТС четвертого поколения населенные пункты в 15 районах Приангарья. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Больше всего базовых станций «Иртея» запущено в Братском, Нижнеудинском и Нижнеилимском районах. Кроме этого, российское телеком-оборудование МТС установила в ключевых локациях Приангарья: на производственной площадке агроходинга «Саянский бройлер» в Саянске и в туристических локациях – деревне Куркут на Малом Море, в селе Ользоны в Баядаевском районе, в Слюдянке, на территории горнолыжной базы «Орехов Камень» в Братске и других.

МТС начала устанавливать российское оборудование на действующей сети в конце 2024 г. Одна из первых в России базовая станция «Иртея» на сети МТС заработала в поселке Тарма Братского района, где проживает около 900 человек. Позже отечественное телеком-оборудование МТС появилось в небольших населенных пунктах в Черемховском, Братском и Усольском районах.

«Иркутские связисты стали одними из первых в стране, кто опробовал новое российское оборудование в реальной работе, в том числе в суровом сибирском климате. Сейчас по всей Сибири действует уже около 140 базовых станций «ИРТЕЯ» и более трети из них – в Иркутской области. Мы планируем активно развивать в Приангарье сеть LTE на базе отечественных решений», – сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.