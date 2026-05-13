Melon Fashion Group ускорила документооборот в 60 раз с помощью международного и трансграничного ЭДО от «Контура»

Melon Fashion Group перевела документооборот с партнерами из Казахстана, Армении и Белоруссии в электронный формат с помощью решений «Контура». Это позволило сократить сроки подписания документов с нескольких месяцев до нескольких дней, а также снизить затраты на логистику и выстроить стабильный процесс международного и трансграничного документооборота. Об этом CNews сообщил представитель «Контура».

Melon Fashion Group — российский ритейлер одежды. В состав акционерного общества входят бренды Zarina, Befree, Love Republic, Sela и Idol.

До 2021 г. компания вела документооборот с партнерами из Армении, Казахстана и Белоруссии на бумаге. Процессы зависели от логистики, возврат документов занимал до пяти месяцев, часть из них терялась или приходила поврежденной, а платная доставка увеличивала затраты и замедляла подписание.

Перед ритейлером стояла задача перевести обмен документами в электронный формат: ускорить взаимодействие с иностранными контрагентами, исключить потери документов, сократить расходы на печать и пересылку и автоматизировать весь процесс.

Чтобы ускорить обмен документами, в 2021 г. компания Melon Fashion Group подключила международный электронный документооборот (МЭДО) от «Контур.Диадока» для работы с партнерами из Казахстана и Армении. В феврале 2026 г. был запущен трансграничный ЭДО (ТЭДО) с дочерним обществом компании в Белоруссии.

При выборе ЭДО для работы с иностранными контрагентами главное различие связано с юридической значимостью документов и географией обмена.

МЭДО (международный ЭДО) подходит для работы практически с любой страной. Однако документы в таком обмене имеют юридическую силу только на территории России, а иностранный контрагент использует неквалифицированную электронную подпись.

ТЭДО (трансграничный ЭДО) обеспечивает юридическую значимость документов в обеих странах. Сейчас такой обмен доступен с Китаем, Белоруссией и Казахстаном, а с середины 2026 г. планируется подключение Узбекистана. Со стороны иностранного контрагента используется аналог квалифицированной электронной подписи, а документы в рамках ТЭДО принимают ФНС и ФТС.

Объем исходящих документов в год: по МЭДО — около 2 тыс., по ТЭДО — около 3 тыс. До конца года компания планирует выйти на отправку 5 тыс. документов в год по ТЭДО с Белоруссией.

В результате в 60 раз увеличилась скорость подписания документов с покупателями в Казахстане и Армении. До внедрения МЭДО процесс занимал от 3 до 6 месяцев, а теперь — 1–3 дня. Скорость подписания документов с дочерним обществом компании в Беларуси сократилась в 9 раз: с 45 до 4–5 дней.

Дмитрий Тамеев, руководитель проекта международного и трансграничного ЭДО в «Контуре», сказал: «Опыт Melon Fashion Group показывает, что переход на международный и трансграничный ЭДО — это не точечное улучшение, а системное изменение процессов. Компании перестают зависеть от доставки бумажных документов, сокращают сроки с месяцев до нескольких дней и получают управляемый, прозрачный документооборот с зарубежными контрагентами. Мы видим растущий спрос на такие решения и продолжаем развивать ТЭДО и МЭДО, чтобы у бизнеса была возможность выстраивать стабильное и юридически значимое взаимодействие с партнерами в разных странах».

Елизавета Раздорожная, руководитель направления цифровых сервисов документооборота Melon Fashion Group, отметила: «Мы искренне довольны результатом. С Беларусью настроить ТЭДО хотели бы раньше на несколько лет, но понимали, что это достаточно сложный процесс на стыке законодательств двух стран. Это зона ответственности не только «Контура», но и оператора с той стороны. Коммуникация обеих сторон при первой настройке дается непросто. Однако время и совместные усилия дали результат — сейчас обмен работает, и мы пользуемся им без оговорок. «Диадок» для нас сегодня — лучший оператор на рынке. Когда меня на конференциях спрашивают, почему мы пользуемся именно им, я не перестаю загибать пальцы, перечисляя используемый функционал. Разница между работой с бумагой и ЭДО колоссальная».