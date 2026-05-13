Maintex FabricaONE.AI объявила о начале стратегического партнерства с Bimar Systems

Компания Maintex FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) и Bimar Systems объявили о начале стратегического партнерства. В рамках сотрудничества компании будут совместно продвигать и развивать платформу Bimar.

Bimar — это платформа для управления жизненным циклом конструктивных элементов зданий, сооружений и механизмов на основе технологии цифровой монтажной маркировки, дополненной реальности (AR) и искусственного интеллекта. Решение позволяет формировать цифровые двойники элементов и обеспечивает сквозной контроль на всех этапах: от проектирования и производства до складирования, логистики, монтажа и последующей эксплуатации. Все процессы доступны для мониторинга из любой точки мира, в том числе в полевых условиях с ограниченной связью.

Ключевые технологические преимущества Bimar: проведение авторского и технического надзора в режиме онлайн; прямая интеграция с технологиями информационного моделирования (ТИМ), ERP- и учетными системами заказчика, включая «1С»; интерактивные AR-монтажные схемы с пошаговыми инструкциями для специалистов на площадке; отслеживание местоположения и статуса каждого элемента в реальном времени; контроль точности монтажа с погрешностью до 2 мм; мониторинг состояния элементов на этапе эксплуатации с прогнозированием отказов; обеспечение полной прослеживаемости жизненного цикла через цифровой паспорт элемента; модульная система функционала и готовность к интеграции с роботизированными комплексами монтажа; российская разработка, сокращающая сроки строительства и объем брака.