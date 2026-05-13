Каждый третий россиянин делает онлайн-заказы несколько раз в неделю

В преддверии майских выходных Ozon опросил более полутора тысяч пользователей и выяснил, что онлайн‑шопинг стал частью повседневной рутины: каждый третий россиянин совершает заказы на маркетплейсах несколько раз в неделю, около 10% делают это ежедневно, а 40% покупают онлайн три–четыре раза в месяц. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Наиболее часто покупки делают со смартфона: в среднем 76% россиян совершают заказы через мобильные приложения, а среди женщин этот показатель достигает 80%. В целом женщины активнее на маркетплейсах, чем мужчины — 38% из них оформляют заказы несколько раз в неделю против 29% среди мужчин.

Одновременно с ростом онлайн-активности пользователи стали внимательнее относиться к цифровой безопасности: почти половина не переходит по ссылкам в письмах, даже если те выглядят как сообщения от известных компаний, а 34% всегда удаляют такие письма.

Подход к проверке отправителя тоже различается: треть россиян всегда проверяет адрес перед открытием письма. Однако четверть опрошенных вообще никогда не смотрит на адрес отправителя, причём женщины признаются в этом чаще мужчин (28% против 23%).

Несмотря на относительную осведомленность о базовых правилах безопасности, пароли остаются одной из ключевых слабостей онлайн-защиты. Треть россиян не видит необходимости регулярно их менять: 28% считают оптимальной смену пароля раз в полгода, 15% — раз в год, а 14% — раз в 1–4 месяца, но почти половина респондентов признаётся, что на практике не всегда следует выбранному графику.

В теории 30% россиян уверены, что для каждого сервиса нужен отдельный сложный пароль, но еще 28% предпочитают ограничиваться двумя-тремя вариантами для разных типов сервисов. 17% считают допустимым либо один «надежный» пароль для всех аккаунтов, либо один сложный пароль для важных сервисов и более простой — для остальных.

