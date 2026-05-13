К порталу поставщиков присоединился 45-й регион-заказчик

Еврейская автономная область присоединилась к порталу поставщиков и стала 45-м регионом, заказчики которого получили возможность приобретать на платформе товары, работы и услуги. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«К порталу поставщиков присоединился 45-й регион – Еврейская автономная область. Подключение к ресурсу открывает заказчикам из Еврейской автономной области доступ к электронным закупкам необходимых товаров, работ и услуг у предпринимателей со всей России. Для поставщиков, работающих на портале, которых насчитывается уже более 400 тыс., присоединение нового региона – это возможность расширить географию бизнеса и увеличить количество сделок. Предприниматели из Еврейской автономной области предлагают свою продукцию на платформе с 2019 г. Сейчас здесь зарегистрировано около 40 компаний из этого региона, и мы ожидаем, что заключение соглашения будет способствовать росту их числа», – сказала Мария Багреева.

Соглашение о подключении региона к порталу направлено на обеспечение равного доступа заказчиков из Еврейской автономной области к закупкам на портале, развитие конкуренции, расширение взаимодействия между поставщиками и заказчиками, повышение экономической эффективности контрактной системы и привлечение малого и среднего бизнеса к участию в госзаказе.

«На одного заказчика на портале поставщиков приходится шесть предпринимателей, что обеспечивает высокий уровень конкуренции и позволяет учреждениям страны приобретать качественную продукцию по оптимальным ценам и экономить бюджетные средства. За последние пять лет число регионов, государственные и муниципальные учреждения которых могут публиковать закупки на платформе, выросло на четверть – с 36 до 45. Количество заказчиков увеличилось на 18% и сейчас превышает 60 тыс.», – сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Портал поставщиков был создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема и зарекомендовал себя как эффективный инструмент, обеспечивающий взаимодействие государственных заказчиков и бизнеса. Ежедневно на платформе заключается свыше 1,5 тыс. контрактов. В феврале этого года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к порталу присоединился 44-й регион-заказчик – Курская область.

Функциональным заказчиком портала выступает столичный департамент по конкурентной политике, а его техническое развитие курирует департамент информационных технологий города Москвы. Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».