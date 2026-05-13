«Группа Лента» удвоила мощности ИТ-инфраструктуры благодаря запуску второго машинного зала

Компания Lenta Tech сообщила о вводе в эксплуатацию второго машинного зала в собственном центре обработки данных (ЦОД) в Ленинградской области. Он позволил вдвое нарастить доступные мощности.

Во время строительства применялись современные решения в области энергоэффективности и надёжности. Ввод в эксплуатацию позволит в два раза увеличить доступные мощности центра обработки данных. Системы зала построены с уровнем надежности Tier III, таким образом, инженерная инфраструктура имеет резервирование ключевых систем.

Открытие второго машинного зала напрямую поддерживает стратегию роста «Группы Лента». Увеличение мощностей ЦОД позволяет обеспечивать необходимой ИТ-инфраструктурой открытие новых магазинов всех форматов без риска исчерпания ресурсов, а также сохранять стабильную работу сервисов при увеличении транзакционного потока.

Руководитель по управлению ИТ инфраструктурой «Группы Лента» Василий Кокорев сказал: «Ввод второго машинного зала ЦОД позволил нам увеличить мощность и отказоустойчивость цифровой инфраструктуры, а также обеспечил прочный задел для ее дальнейшего роста. Особенно важно, что развитие идет в рамках собственного, а не арендного ЦОДа: это дает нам больше гибкости, устойчивости и контроля над ключевыми технологическими ресурсами. Новый зал открывает возможности удвоить мощности для наращивания инфраструктуры».

