CorpSoft24: растет спрос на методологию комфортного внедрения ERP

Эксперты CorpSoft24 отмечают стабильный рост интереса заказчиков к методологии внедрения ERP-систем, сочетающей предсказуемость классической каскадной модели и гибкость agile-подхода. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

Классическая каскадная модель внедрения ERP (waterfall) предполагает сбор бизнес-требований и детальное проектирование, итогом которых становится пакет проектной документации. Поддерживаемые бизнес-процессы, функциональность, интеграционные возможности и другие нюансы работы системы описаны в этих документах языком технических специалистов и не всегда четко соотносятся с ожиданиями бизнеса. При классическом подходе к внедрению, качество выполнения работ на этапах сбора требований и проектирования имеет критически важное значение для успеха всего проекта. Поэтому выполнение работ на этих этапах занимает продолжительное время.

«При таком подходе конечные пользователи, знакомясь с проектной документацией, согласуют некое абстрактное описание системы, которое каждый понимает по-своему. С реальной системой они впервые знакомятся только на этапе тестирования или приемо-сдаточных испытаний. К этому моменту значительная часть бюджета на внедрение уже потрачена и у заказчика остается мало возможности что-то кардинально изменить. Отсутствие возможности изменить требования на более поздних этапах обойдется дорого, поэтому действовать приходится по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь», – сказал Андрей Захаров, генеральный директор компании «Спутник ERP» (входит в структуру CorpSoft24).

Эксперты «Спутник ERP» на основе проектного опыта и передовых мировых практик внедрения ERP-систем, предлагают принципиально иной, гибридный подход. Его главный принцип – совместная работа с экспертами клиента над серией полнофункциональных прототипов. Первый прототип строится на базе стандартных возможностей «1С:ERP». Он наполняется данными клиента из исторических информационных систем и на этих данных выполняется настройка системы под бизнес-процессы клиента.

Экспертам клиента предоставляется возможность «попробовать» внедряемую систему с реальными данными и ключевыми бизнес-процессами. Через серию тестовых испытаний первого прототипа формируется понимание о необходимых доработках стандартной системы. На последующих этапах производится доработка системы и повторяются тестовые испытания. Таким путем система получает законченный вид. Такой подход возможно реализовать при условии, что внедряемая система является зрелым коробочным решением.

По словам Андрея Захарова, такая стратегия сочетает элементы проектной модели и гибких методологий, что делает взаимодействие интегратора и заказчика более комфортным и прозрачным. «Пользователи на раннем этапе знакомятся с типовой функциональностью новой системы и могут указать, каких функций им не хватает, какие компоненты интерфейса неудобны. Проектная команда собирает обратную связь и планирует доработку исходя из актуальных потребностей бизнеса. Соответственно, следующие прототипы оказываются более близкими к целевому состоянию системы. К моменту приемо-сдаточных испытаний и ввода системы в промышленную эксплуатацию пользователи уже отлично представляют, с чем они в итоге будут работать», – поясняет Андрей Захаров.

Предлагаемая «Спутник ERP» технология усиливает эффект проектной и эксплуатационной документации: приоритетом при разработке становится не формальное описание продукта, а пользовательский опыт.

По оценке CorpSoft24, методология «Спутник ERP» позволяет перенести ключевые риски внедрения системы с финальной стадии проекта на ранние этапы, когда возможные корректировки не требуют существенных затрат. Кроме того, раннее знакомство с системой минимизирует сопротивление сотрудников изменениям – ведь они вовлечены в процесс ее создания.

