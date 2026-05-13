АКРА подтвердило кредитный рейтинг ИТ-холдинга «Т1» на уровне A+(RU)

Аналитическое рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ИТ-холдинга «Т1» на уровне A+(RU) со стабильным прогнозом. Эксперты отметили сильный финансовый профиль компании, очень низкую долговую нагрузку, очень высокую рентабельность и очень устойчивый спрос на продукты и услуги «Т1». Об этом CNews сообщил представитель «Т1».

Кредитный рейтинг «Т1» обусловлен умеренно высокой оценкой операционного и финансового профилей. Для компании характерны умеренно высокая оценка бизнеса и средняя оценка корпоративного управления. Поддержку рейтингу оказывают крайне низкая долговая нагрузка при очень высоком покрытии, крупный размер бизнеса, очень высокая рентабельность и сильная ликвидность. АКРА рассматривает «Т1» как одного из лидеров на фрагментированном рынке. Агентство отмечает очень устойчивый спрос на продукцию и услуги компании. Оценка диверсификации выручки была повышена до высокой.

АКРА отмечает крупный размер бизнеса «Т1» и очень высокий уровень рентабельности. По оценкам агентства, временное снижение финансовых показателей в 2025 г. связано с переносом сроков выполнения части работ для ключевых клиентов и не окажет существенного влияния на средневзвешенные показатели компании.

Средневзвешенное за период с 2023 по 2028 г. значение FFO до чистых процентных платежей и налогов, по оценкам АКРА, составит 3,8 б. п. ВВП России, что соответствует высокой оценке размера бизнеса по методологии агентства. Средневзвешенная рентабельность по FFO до чистых процентных платежей и налогов за тот же период ожидается на уровне 31%.

По итогам 2025 г. ИТ-холдинг «Т1» сохранил очень низкую долговую нагрузку. По оценкам АКРА, средневзвешенное за период с 2023 по 2028 г. отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей составит 0,3х, а отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам — 12,3х, что соответствует наивысшей оценке по методологии агентства.

«Подтверждение рейтинга АКРА на уровне A+(RU) со стабильным прогнозом отражает устойчивость бизнес-модели ИТ-холдинга «Т1», эффективность стратегии и высокий уровень доверия со стороны клиентов и партнеров. Мы продолжаем последовательно развивать продуктовый портфель, совершенствовать корпоративное управление и сохранять сбалансированный финансовый профиль, несмотря на волатильность рынка и длительные циклы реализации крупных проектов», — отметил Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга «Т1».

Ликвидность компании оценивается АКРА как сильная благодаря наличию доступных кредитных лимитов и возможности привлечения долгового финансирования. При этом агентство отмечает высокую волатильность рентабельности по свободному денежному потоку, связанную с существенным влиянием авансов на оборотный капитал.

Стабильный прогноз предполагает высокую вероятность сохранения текущего уровня рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

