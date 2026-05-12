Золотодобытчик «Высочайший» повысил конкуренцию среди поставщиков на площадке B2B-Center

Российская золотодобывающая компания «Высочайший» (GV Gold) на 40% повысила уровень конкуренции поставщиков в своих процедурах на B2B-Center (входит в российскую электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС). Ключевыми факторами роста стали переход на обновленную площадку «Тендеры 2.0» и оптимизация закупочной функции с использованием цифровых решений. Об этом CNews сообщил представитель B2B-Center.

Компания «Высочайший» (GV Gold) сотрудничает с B2B-Center с 2015 г. Закупки на ЭТП обеспечивают бесперебойное снабжение товарами и услугами активы компании в Иркутской области и Республике Саха (Якутия). За время сотрудничества компания провела на площадке 14,5 тыс. закупочных процедур и ежегодно эта цифра растет. В 2025 г. проведено процедур в количестве 2,3 тыс. – максимальном среди всех золотодобывающих компаний в контуре B2B-Center.

На «Тендеры 2.0» компания «Высочайший» перевела торги в 2025 г., расширив также линейку используемых цифровых сервисов для закупщиков, в частности автоматизировав анализ всех входящих предложений от поставщиков. За счет этого компания существенно экономит время и сокращает ресурсы на процесс согласования победителей. Кроме этого, для эффективного управления растущим с объемом торгов массивом данных, компания активнее использует интерактивный цифровой сервис «Мониторинг закупок», отслеживающий онлайн до 20 ключевых параметров закупки и позволяющий качественнее принимать решения.

За время сотрудничества с B2B-Center (часть платформы В2В-РТС) среднее количество поставщиков в процедурах «Высочайшего» выросло на 40%, до 8,35, превысив средний показатель по отрасли. Высоких результатов удалось добиться, благодаря работе с партнерами, большой базе поставщиков платформы В2В-РТС, а также продуманной стратегии компании при выборе контрагентов на основании соотношения стоимости, качества, сроков поставки и отраслевой экспертизы.

Для повышения прозрачности и эффективности закупок в 2026 г. «Высочайший» внедрил решение B2B-Center по управлению поставщиками. Новый инструмент позволяет формировать категорийные стратегии, квалифицировать и автоматически формировать группы подходящих поставщиков, расширять охват и настраивать оповещения. Закупки с этим решением способствуют росту конкуренции, снижению рисков и получению более выгодных коммерческих условий.

«Площадка B2B-Center органично встроилась в наши бизнес-процессы. Автоматизация закупок позволяет нам экономить время на рутинных операциях, оперативно анализировать данные и эффективнее работать с поставщиками. Внедрение нового решения по управлению поставщиками создает основу для автоматизированного управления категорийными стратегиями закупок и более точного подбора участников. На следующем этапе планируем углублять цифровизацию закупок, в том числе за счет интеграции площадки B2B-Center с нашей корпоративной системой управления. Это позволит вывести эффективность закупочного цикла на новый уровень», – сказал Иван Найденов, руководитель направления закупок компании «Высочайший».

«Мы дорожим многолетним и плодотворным сотрудничеством с АО «Высочайший». Приятно видеть, что клиенту комфортно с нашей командой и компания последовательно расширяет линейку внедряемых решений и сервисов. Ежегодно растущие объемы процедур на площадке и количество участников в закупках, показывают, что наша экспертиза и масштаб базы поставщиков помогают компании решать свои производственные задачи», – отметила Ольга Громкова, генеральный директор B2B-Center.

Все актуальные закупки «Высочайшего» размещены на площадке B2B-Center. Компания закупает запчасти для автотранспорта и спецтехники, горно-шахтное оборудование, кабели и электротехническую продукцию, инструмент, лабораторные приборы, насосы, компьютеры и оргтехнику, услуги по кадастровым работам, а также контрольно-измерительные приборы и автоматику (КИПиА).