В России идет новая волна мошеннических рассылок с использованием QR-кодов

Эксперты «Лаборатории Касперского» предупреждают о новой волне мошеннических рассылок, которые злоумышленники массово отправляют на корпоративные электронные адреса сотрудников компаний. В письмах пользователи получают QR-код, перейдя по которому им предложат оплатить небольшую сумму якобы за отслеживание или получение почтового отправления с «документацией» — несколько сотен рублей. Такой размер «платежа» может снижать бдительность: сумма кажется незначительной, а сама ситуация — правдоподобной. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

В чем суть схемы. Мошенники рассылают письма от имени якобы государственных органов. В поле «Отправитель» указываются адреса с доменами, в которых используются аббревиатуры, характерные для реальных государственных ведомств. Это дополнительно снижает бдительность пользователей и повышает доверие к рассылке. В теме письма зачастую — номер «электронного уведомления», «акта», «протокола», «предписания». Само письмо может не содержать никакого сопроводительного текста — только QR-код и подпись с именем и должностью специалиста.

После сканирования QR-кода пользователь попадает на страницу, визуально напоминающую сервис отслеживания отправлений. Там отображается информация о входящей «документации» и статус «ожидает оплаты». Пользователю предлагают внести небольшую сумму якобы за возможность отслеживать или получить почтовое сообщение. Ниже размещается текст о «безопасной процедуре резервирования средств» до получения документов.

Почему QR. Эксперты отмечают, что QR-коды остаются популярным инструментом мошенников. В отличие от обычных фишинговых ссылок, QR-код не всегда распознаётся защитными решениями как потенциально опасный объект, поэтому подобные письма могут проходить через корпоративные почтовые фильтры.

«Использование QR-кодов позволяет злоумышленникам обходить привычные механизмы корпоративной защиты и дополнительно повышает доверие пользователей. Многие воспринимают QR-код как нейтральный технический инструмент и реже ожидают подвоха. При этом мошенники все чаще копируют стиль официальных уведомлений, используют названия госструктур и создают сценарии, которые выглядят как часть реального бюрократического процесса», — сказал Сергей Голованов, главный эксперт «Лаборатории Касперского».

Специалисты рекомендуют не сканировать QR-коды из писем и сообщений, которые приходят от незнакомых отправителей, особенно если в них содержатся требования срочных действий, оплаты или ввода данных. Также важно проверять адреса отправителей, не переходить по подозрительным ссылкам и использовать защитные решения, способные анализировать фишинговые страницы после перехода.

Функция распознавания и анализа QR-кодов во вложениях с изображением внутри, в том числе в PDF-файлах, а также в изображениях, встроенных в HTML-код, доступна в решении Kaspersky Security для почтовых серверов.

Если все же необходимо отсканировать QR-код неизвестного происхождения, эксперты рекомендуют делать это только с помощью защитных решений с функцией безопасного сканирования QR-кодов.