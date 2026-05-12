Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

В Подмосковье услугу для собственников земель в зонах культурного наследия перевели в «цифру»

На региональном портале госуслуг появилась новая услуга, в рамках которой жители Московской области могут в электронном виде получать решения об установлении, определении или изменении вида разрешенного использования земельных участков, расположенных в зонах культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Перевод востребованных услуг в цифровой формат является одной из важных наших задач. Теперь владельцам земельных участков у памятников и зон культурного наследия не нужно тратить время на визиты в ведомства: всё можно сделать онлайн, быстро и удобно. Это особенно актуально для собственников, которые хотят оперативно решать вопросы использования своей земли», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Услуга «Выдача решения об определении, изменении вида разрешенного использования участков в границах памятников» доступна в разделе «Бизнесу» – «Земля» – «Природа и культурное наследие». Физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели Московской области могут получить решение об определении, изменении (установлении) вида разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах территорий объектов культурного наследия.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться на регпортале через ЕСИА, выбрать категорию заявителя и заполнить электронную форму. С результатом можно будет ознакомиться в личном кабинете в течение 15 рабочих дней.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

РЖД и «Вертолеты России» получили доли в убыточном стартапе российских ученых-физиков

Каталоги, мастер-данные, контроль качества: как российские компании выстраивают работу с данными

Прибыль «Ангстрема» от продаж чипов рухнула на 98%

Правительство Архангельской области сменило зарубежное ПО на российские решения

В России создадут единую ИТ-платформу для общения молодежи за 95 миллионов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Как бесплатно редактировать фотографии с помощью нейросетей: лучшие приложения и сервисы

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT Runner 2: бег без границ

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290