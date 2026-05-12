В «Базальт СПО» назначен коммерческий директор

Компания «Базальт СПО» объявила о назначении Владислава Животягина коммерческим директором компании. Он сменил Евгению Крынину, которая продолжит работу в должностях заместителя коммерческого директора и начальника отдела продаж.

Перемены в руководстве вызваны необходимостью расширения спектра бизнес-задач компании «Базальт СПО» согласно утвержденной стратегии 2026-2030 гг.

Компания планирует стать провайдером наиболее комплексного продуктового предложения на рынке инфраструктурных сервисов, выйдя за рамки рынка ОС общего назначения и закрывая потребности заказчиков собственными и партнерскими продуктами, включая решения коммерческого ИТ-кластера ГК «Ростелеком» и «ЦХД».

«Базальт СПО» также усиливает свое позиционирование на рынке. На смену образа исключительно разработчика операционных систем пришел имидж мирового производителя системного ПО на базе собственной платформы разработки. В рамках бизнес-стратегии компания фокусируется как на формировании масштабной экосистемы ИТ-решений: операционных систем, виртуализации, контейнеризации, контроллера домена и платформы сборки ПО, так и на международной экспансии технологий, продуктов и экспертизы. При этом компания сохраняет приверженность свободному программному обеспечению.

Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО», отметил: «Перед компанией стоят интересные и амбициозные задачи. Мы расширяем линейку наших продуктов исходя из пожеланий наших пользователей. Знание рынка и опыт Владислава помогут нам в достижениях поставленных целей».

Владислава Животягин — эксперт в области ИТ-отрасли. Имеет опыт работы на различных руководящих должностях, среди которых директор по развитию «СИГМА», руководитель отдела продаж NtechLab, директор департамента продаж «Софтлайн».

Евгения Крынина в должностях заместителя коммерческого директора и начальника отдела продаж продолжит заниматься тактическими задачами коммерческой дирекции.

В конце 2025 г. «Ростелеком» приобрел долю в размере 25% одного из ведущих разработчиков системного программного обеспечения на базе ядра Linux — «Базальт Свободное Программное Обеспечение». Владельцем доли стал фонд поддержки национальных ИТ-решений «Консоль», созданный при участии «Ростелекома» и Минцифры России.

«Базальт СПО» является неотъемлемой частью коммерческого ИТ-кластера «Ростелекома».