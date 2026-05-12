УК STONE Office переведет управление 850 тыс. кв. м офисов на цифровую платформу Manufaqtury

Manufaqtury и УК STONE Office объявили о стратегическом сотрудничестве в сфере цифровизации управления коммерческой недвижимостью. В рамках соглашения цифровая платформа «Призма» (Prysm), разработанная Manufaqtury, будет внедрена в 13 бизнес-центрах класса А от девелопера STONE, которые реализуются блоками и находятся под управлением УК STONE Office. Об этом CNews сообщили представители Manufaqtury.

Первыми объектами, подключенными к платформе, стали офисный квартал STONE Towers и бизнес-центр «STONE Савеловская». В дальнейшем решение планируется масштабировать на весь портфель строящихся и проектируемых бизнес-центров, где офисы реализуются от небольших лотов. Как уточнили в компании, общая площадь таких объектов со сроком готовности до 2030 года составит около 850 тыс. кв. м.

Переход на единую цифровую платформу позволит УК STONE Office централизовать управление операционными процессами, заявками арендаторов, пропускным режимом, уведомлениями, эксплуатационными задачами и аналитикой. Для резидентов бизнес-центров Prysm («Призма») будет доступна в формате мобильного приложения и веб-платформы.

Внедрение Prysm станет частью перехода STONE Office к единой модели управления офисным портфелем. Решение должно сократить время обработки заявок, повысить прозрачность работы эксплуатационных команд и обеспечить единые стандарты сервиса на разных объектах.

«Сегодня управление бизнес-центром — это не только эксплуатация, а постоянная работа с доходностью: удержание арендаторов, контроль затрат, дополнительные сервисные доходы. Когда портфель растет, ручное управление и разрозненные системы перестают работать — нужна единая платформа, которая масштабируется на разные объекты и дает управляющей компании прозрачную картину операций. Для нас партнерство со STONE Office — подтверждение спроса рынка на такие решения», — сказал Андрей Кулагин, сооснователь и управляющий директор Manufaqtury.

На текущий момент к цифровой среде подключены два бизнес-центра: вторая очередь премиального офисного квартала STONE Towers на «Белорусской» и бизнес-центр класса А «STONE Савеловская». До конца года в контур войдут также бизнес-центр «STONE Ленинский» и Tower D — третья очередь STONE Towers.

«Речь идет не просто о внедрении новых инструментов, а о создании единого контура, объединяющего всех участников процесса — собственника, управляющую компанию и арендаторов, — сказала генеральный директор УК STONE Office Ирина Севалкина. — Переход на единую платформу позволяет стандартизировать процессы и масштабировать решения на весь портфель бизнес-центров под нашим управлением. Это особенно важно, учитывая, что резиденты могут владеть активами сразу в нескольких наших бизнес-центрах. Для них единая цифровая среда управления становится понятным и удобным инструментом. Ключевым фактором при выборе партнёра для нас стала оперативность внедрения и гибкость системы, а также возможность ее адаптации под индивидуальные особенности каждого объекта».

«Платформа «Призма» (Prysm) одинаково эффективна как для бизнес-центров с мелкой офисной нарезкой, так и для объектов с классической структурой аренды. Единая цифровая среда позволяет автоматизировать коммуникацию между собственником, управляющей компанией и арендаторами, контролировать исполнение заявок и повышать качество эксплуатации объекта. В результате управляющая компания получает не только операционную эффективность, но и дополнительное конкурентное преимущество на рынке управления недвижимости». – сказал Ахмед Малороев, директор по продукту Manufaqtury.