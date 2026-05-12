«Свеза» внедряет цифровую систему для управления запасами шпона

Лесопромышленная группа «Свеза» объявила о выводе в опытно-промышленную эксплуатацию сервиса «Магазин шпона» — цифрового инструмента управления целевыми запасами полуфабрикатов. Решение разработано в рамках собственной цифровой системы планирования производства.

Сервис стал развитием единого подхода к управлению производством шпона и фанеры. Ранее на комбинатах плитного дивизиона использовались разные модели учета и планирования. Запуск «Магазина шпона» позволил установить единые правила работы с запасами и обеспечить сопоставимость данных по их структуре на всех площадках.

Инструмент позволяет планировать целевые запасы шпона в разрезе сортов с учетом сезонности. В апреле 2026 г. запущена онлайн-отчетность, которая позволяет комбинатам ежесуточно производить сравнительный анализ фактического состояния с целевым в разных ракурсах для оперативного реагирования.

Сервис разработан внутренней командой ИТ-специалистов «Свезы» совместно с дирекцией по планированию и логистике компании. С конца 2025 г. он проходит опытно-промышленную эксплуатацию на всех фанерных комбинатах группы. Переход на единый инструмент даст практический эффект. Ожидается, что переход на единый инструмент позволит сократить долю неликвидных остатков на 16% уже в текущем году.

«С начала 2026 г. все фанерные комбинаты «Свезы» используют сервис, в котором сформирован план целевого запаса шпона с учетом сезонности. Это повышает точность планирования производства», — сказал Дмитрий Леонтьев, директор по планированию и логистике группы «Свеза».

До конца года «Свеза» рассматривает возможность задействовать функциональность сервиса в дальнейшей разработке. Предполагается, что он станет частью процесса формирования сменно-суточных заданий производства полуфабрикатов.

«Мы последовательно развиваем собственную цифровую платформу управления производством. «Магазин шпона» — один из ключевых элементов системы, который уже используется в операционной работе всех площадок плитного дивизиона «Свезы», — сказал Северин Шевельков, руководитель направления по информационным технологиям группы «Свеза».

