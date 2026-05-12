Среди сезонных вакансий самые высокие зарплаты этой весной предлагали работникам проката спортивных товаров — в среднем около 90 000 руб/мес

Эксперты «Авито Работы» проанализировали данные по сезонным вакансиям в марте–апреле 2026 г. и выяснили, для каких специалистов работодатели активнее всего повышали зарплатные предложения и кого искали чаще всего в преддверии теплого сезона. Самый высокий рост средних предлагаемых зарплат зафиксирован у продавцов мороженого — за год им стали предлагать на 33% больше, чем годом ранее, и в марте–апреле 2026 г. кандидаты могли рассчитывать в среднем на 64,5 тыс. руб/мес. Также значительно увеличились предлагаемые зарплаты для работников проката спортивных товаров — на 25% за год, до 90,91 тыс. руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

При этом большинство сезонных вакансий предполагают посменную занятость и гибкий график, поэтому фактический доход сотрудника на таких позициях зависит от количества и продолжительности отработанных смен, региона занятости и других факторов.

Одновременно работодатели активно размещали вакансии на позиции сезонных работников. Так, среди работников проката спортивных товаров сильнее всего за год вырос спрос на сотрудников склада — число вакансий для таких специалистов увеличилось в 2,3 раза (+128%) по сравнению с мартом–апрелем прошлого года. Средние зарплатные предложения для этой категории специалистов составили 46,57 тыс. руб/мес.

Среди работников аттракционов работодатели активнее всего искали административный персонал — за год число таких вакансий увеличилось на 60%. В среднем новичкам на этих позициях готовы были платить около 37 906 руб/мес. На практике большинство подобных вакансий имеет пометки «без опыта», «для студентов», «гибкий график» или «неполный день».

Рост активности в этих сегментах закономерно отражает сезонную логику рынка труда: с приходом весны резко возрастает потребность в персонале для работы на открытом воздухе и в сферах досуга. Прокат велосипедов, самокатов и другого спортивного инвентаря традиционно начинает набор сотрудников уже в марте–апреле, стремясь закрыть штат до пика посещаемости. Аналогичная логика действует и в сегменте аттракционов, где сезонный наем носит плановый характер.

«В разрезе регионов спрос на работников проката спортивных товаров сильнее всего вырос в Вологодской области (+82%) и в Москве (+62%): в обоих случаях сказывается развитая инфраструктура активного отдыха и высокий поток горожан, возвращающихся к прогулкам и занятиям спортом на улице. Спрос на продавцов мороженого наиболее заметно увеличился в Калининградской области (+73%) и в Крыму (+28%) — регионах с высокой туристической нагрузкой уже в начале сезона», — сказал Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления «Авито Работы».



