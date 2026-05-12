«Систэм Электрик» запускает ИБП Smart-Save SMT Tower и Smart-Save SMX Tower с русифицированным дисплеем

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, инфраструктуры ЦОД и ПО, объявила о запуске однофазных источников бесперебойного питания Smart-Save SMT Tower и Smart-Save SMX Tower, оснащенных обновленным русифицированным LCD-дисплеем.

ИБП нового поколения ориентированы на использование в малом и среднем бизнесе, а также частном секторе. Они обеспечивают надежную защиту оборудования от скачков напряжения, колебаний и сбоев в электросети.

Smart-Save SMT Tower – это линейно-интерактивный источник бесперебойного питания в напольном исполнении мощностью от 1000 до 3000 ВА. Модель имеет встроенный стабилизатор напряжения и функционирует в широком диапазоне входных напряжений без перехода на батареи, существенно экономя ресурс АКБ. Устройства серии SMT выполнены в монолитном корпусе со встроенными аккумуляторами емкостью 9 А·ч и рассчитаны на напряжение 24/48 В. Это компактное решение оптимально подходит для ситуаций с кратковременным снижением напряжения в электрической системе.

Smart-Save SMX Tower также представляет собой надежную систему защиты питания, ориентированную на оборудование базового уровня. Отличительной чертой данной серии является длительная автономная работа исключительно с внешними массивами аккумуляторных батарей, что позволяет обеспечивать бесперебойное питание до нескольких часов. Smart-Save SMX Tower имеет синусоидальную форму выходного напряжения, необходимую для работы чувствительной нагрузки. Ток заряда до 20 А позволяет минимизировать время простоя оборудования. Модель предназначена для защиты электронных и бытовых устройств при нарушениях подачи электроэнергии, а также крупных сбоях энергосистемы.

Smart-Save SMT Tower и Smart-Save SMX Tower оборудованы обновленным русифицированным LCD-дисплеем, который упрощает управление и мониторинг работы ИБП. Для подключения защищаемого оборудования предусмотрены два варианта выходных разъемов: три розетки типа Schuko или шесть разъемов C13. На корпусе также размещен флагманский символ компании «е», который служит наглядным индикатором режимов работы.

