ПАК Helius от «Гравитон» получил поддержку ИИ-моделей для создания защищенных корпоративных решений

«Гравитон», разработчик и производитель российской вычислительной техники, объявил о расширении функциональных возможностей своей гиперконвергентной платформы ПАК Helius. Обновленное решение теперь включает инструменты для развертывания и управления моделями искусственного интеллекта, что открывает перед корпоративными заказчиками новые перспективы в области автоматизации и глубокой аналитики данных в закрытом контуре.

Интеграция поддержки ИИ отвечает актуальному рыночному тренду на внедрение предметно-ориентированных языковых моделей (DSLM) для решения внутренних задач предприятий. Использование таких моделей в составе ПАК Helius позволяет организациям не только строго соблюдать требования законодательства в области защиты персональных данных, но и обеспечивать полную сохранность коммерческой тайны. В отличие от публичных сервисов, ИИ в составе комплекса «Гравитон» работает исключительно с внутренними документами, регламентами и процедурами компании. Это позволяет получить интеллектуальный инструмент, который глубоко адаптирован под конкретные бизнес-процессы и способствует значительному росту операционной эффективности.

Высокую производительность при работе с предметно-ориентированными языковыми моделями обеспечивают аппаратные решения «Гравитон». Кроме того, архитектура комплекса предусматривает использование последних моделей GPU-вычислителей, необходимых для быстрого обучения и функционирования нейросетей. Важным преимуществом для заказчиков является то, что сам ПАК Helius и серверы «Гравитон» включены в реестр Минпромторга России, подтверждая статус полностью отечественных разработок.

«Сегодня внедрение искусственного интеллекта становится необходимым условием для сохранения конкурентоспособности, однако для крупных компаний критически важна безопасность. Расширение функционала ПАК Helius дает возможность развертывать ИИ-сервисы, которые не передают информацию во внешнюю среду. Мы создали платформу, где мощное серверное оборудование «Гравитон» и передовые программные алгоритмы работают в синергии. Это позволяет нашим клиентам использовать преимущества современных технологий, сохраняя полный контроль над своими данными и соблюдая все требования регуляторов», — сказал Иван Рыбин, директор департамента развития программных продуктов «Гравитон».

