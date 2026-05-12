Разделы

Безопасность Администратору Цифровизация Системное ПО
|

НТЦ ИТ «Роса» выпустил обновление для закрытия уязвимости Dirtyfrag в ядре Linux

НТЦ ИТ «Роса» выпустил обновление для операционных систем «Роса Хром 12», «Роса Хром 12 ФСТЭК» и «Роса Хром 13», закрывающее опасную уязвимость Dirtyfrag в ядре Linux. Уязвимость позволяет локальному пользователю повысить привилегии в системе и получить права root, однако не может быть использована без доступа к выполнению кода или команд на устройстве. Об этом CNews сообщил представитель НТЦ ИТ «Роса».

Dirtyfrag относится к классу уязвимостей локального повышения привилегий, то есть она не дает злоумышленнику удаленный доступ к системе «из интернета», но становится опасной в ситуации, когда нарушитель уже получил возможность запускать команды или код от имени обычного пользователя. В таком случае уязвимость может быть использована для перехода на максимальный уровень прав и получения полного контроля над системой.

По своему практическому эффекту Dirtyfrag близка к ранее раскрытым уязвимостям того же класса, включая Copyfail. В обоих случаях речь идет не о первичном удаленном взломе, а о развитии атаки внутри системы: злоумышленник, уже имеющий ограниченный пользовательский доступ, может попытаться повысить свои права до root. Именно поэтому такие уязвимости особенно критичны для серверов, рабочих станций разработчиков, инфраструктуры виртуализации, CI/CD-сред и других систем, где запускается пользовательский или сторонний код.

Обновление для закрытия Dirtyfrag выпущено через стандартную инфраструктуру сопровождения «Роса». Сборка исправленных пакетов выполняется в ABF — системе сборки и сопровождения пакетов Роса. Статус исправлений и связанные сборки доступны в Rosa Bugzilla. После публикации в репозиториях обновление устанавливается штатными средствами операционной системы.

Пользователям и администраторам рекомендуется проверить наличие обновлений ядра и установить их при первой возможности. После установки исправленного ядра необходимо перезагрузить систему, чтобы она начала работать уже на обновленной версии. До перезагрузки система продолжает использовать прежнее ядро, даже если новые пакеты уже были установлены.

«Роса» продолжает отслеживать информацию об актуальных уязвимостях в компонентах операционных систем и выпускать исправления в рамках стандартного процесса безопасного сопровождения своих продуктов.

«Для нас важно не только оперативно отслеживать появление новых уязвимостей в ядре Linux, но и быстро доводить исправления до пользователей наших операционных систем. Dirtyfrag относится к тем уязвимостям, которые требуют приоритетного внимания, поскольку при наличии локального доступа позволяют повысить привилегии до root. «Роса» уже выпустила обновление, закрывающее эту проблему, и мы рекомендуем администраторам установить его штатными средствами ОС», — отметил Алексей Киселев, руководитель отдела разработки ОС «Роса».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

Новый банковский троянец расползается червем через WhatsApp* и Outlook

Олег Пашинин, «Росатом», — О запуске электронного архива и новых возможностях хранения контента

Сайт популярного мониторингового ПО сутки раздавал троян удаленного доступа

Риски и проблемы платформ для внутренней разработки ПО (IDP): можно ли их избежать

В ядре Linux нашлась «дыра», через которую злоумышленники уже 9 лет получают root-доступ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Как бесплатно редактировать фотографии с помощью нейросетей: лучшие приложения и сервисы

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT Runner 2: бег без границ

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290