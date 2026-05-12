Разделы

Искусственный интеллект
|

«Норникель» и Институт Курнакова создадут базу данных для ИИ-платформы генерации новых материалов

«Норникель» и Институт общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН (ИОНХ РАН) объединят усилия, чтобы создать ИИ-платформу, которая будет проектировать новые материалы на основе драгметаллов под конкретные промышленные задачи.

ИОНХ РАН — один из ведущих в России центров синтеза и изучения новых неорганических веществ и материалов, в том числе на основе благородных металлов — накопил за десятилетия десятки тысячи результатов измерений: состав материалов, их структура, физико-химические, механические и функциональные свойства. Это бесценный массив реальных экспериментальных данных, который раньше существовал разрозненно в отчетах и архивах, Институт предоставит «Норникелю» для обучения ИИ-алгоритмов. На первом этапе планируется собрать не менее тысячи уникальных составов с измеренными характеристиками.

«Норникель» приносит в партнёрство компетенции в области искусственного интеллекта и глубокое понимание микроструктуры разных классов материалов на основе палладия – одного из уникальных металлов на планете. Центр палладиевых технологий уже сегодня работает над повышением достоверности прогнозирования прикладных свойств материалов по их кристаллической структуре — соглашение с ИОНХ РАН позволит перейти к следующему шагу: генерировать новые материалы путем обучения алгоритмов цифрового материаловедения на массиве реальных экспериментальных данных.

Задачей платформы станет проектирование новых палладий-содержащих материалов под требуемые условия конкретных технологических процессов.

Один из практических запросов, который призвана обслуживать платформа, — поиск альтернативы золоту в микроэлектронике. Мировая микроэлектронная промышленность ежегодно потребляет около 250 тонн золота: его используют в покрытиях контактных площадок печатных плат, соединительных проводах и дорожках. Золото хорошо подходит для этих задач — абсолютно коррозионностойко, электропроводно, пластично. Но вся индустрия последовательно движется в сторону удешевления технологий, и здесь палладий — идеальный кандидат на замену: он втрое дешевле золота и почти вдвое легче. Тренд на миниатюризацию и стремление к кратному снижению толщины покрытий уже демонстрирует неспособность существующих материалов обеспечить целевые свойства на сверхмалых толщинах и диктует необходимость поиска материалов следующего поколения.

«Норникель» совместно с промышленными партнёрами уже ведёт разработки в микроэлектронике по двум направлениям: новые финишные покрытия на базе палладия для контактных площадок печатных плат и палладийсодержащие проводящие покрытия для электроники будущего. В таких системах палладий формирует стабильный защитный и контактный слой, который препятствует коррозии и деградации, обеспечивая надёжное электрическое соединение на протяжении всего жизненного цикла изделия. Для каждого класса устройств – от высокоплотных серверных плат до электроники, работающей в экстремально сложных условиях – требуется не только уникальный состав палладийсодержащего покрытия, но и своя технология его нанесения. Именно этим и будет заниматься ИИ платформа: генерировать оптимальные материалы под заданные параметры техпроцесса – будь то плата для серверного ИИ процессора, силовой модуль электромобиля или микросхема промышленного датчика.

«Норникель» — первая компания в России, которая начала системно формировать подробный датасет в цифровом материаловедении совместно с академическими институтами. ИОНХ РАН возьмёт на себя роль хаба для систематизации данных: к проекту планируется подключать и другие российские институты и университеты с накопленными экспериментальными базами по разным классам материалов.

На первом этапе платформа будет работать с кристаллическими неорганическими материалами — сплавами и химическими соединениями. Затем охват расширится на металлоорганические каркасы, двумерные материалы и аморфные системы. Это открывает путь к созданию материалов нового поколения: 2D-катализаторов, высокоэнтропийных и аморфных сплавов, функциональных покрытий и высокоточных сенсоров. Горизонт проекта — два года.

Для «Норникеля» этот проект — часть большой технологической ставки. Компания инвестирует около 100 млн долларов в развитие палладиевых технологий до 2030 года и уже открыла первую в мире специализированную лабораторию по исследованию материалов на основе палладия в кластере «Ломоносов» в Москве. Но значение проекта выходит далеко за рамки корпоративных интересов.

Дмитрий Изотов, директор Центра палладиевых технологий «Норникеля», прокомментировал: «Россия — крупнейший производитель палладия в мире. Расширение промышленных применений этого металла — прямой путь к росту заказов на металл и устойчивости доходов горно-металлургической отрасли страны. Новые рынки сбыта — это и рабочие места в науке, и загрузка российских высокотехнологичных производств, и укрепление позиций страны в цепочках поставок критических материалов».

Владимир Иванов, директор ИОНХ РАН, академик, прокомментировал: «Ученые Института общей и неорганической химии уже достаточно давно и успешно занимаются созданием базы знаний о свойствах и структуре веществ и материалов различных классов, в том числе на базе благородных металлов. Мы рады объединить усилия с бизнес-заказчиком для решения ключевой задачи современного цифрового материаловедения – генерации состава и структуры новых материалов, которые с максимальной степенью достоверности будут обладать заданным комплексом свойств».

В более широком, глобальном контексте — умение проектировать материалы с помощью искусственного интеллекта становится одной из ключевых технологических компетенций XXI века. Страна или компания, которая первой выстроит надёжный путь от задания до нового материала, получает преимущество в производстве следующего поколения чипов, энергоустановок и промышленных катализаторов. «Норникель» вместе с российской академической наукой делает именно этот шаг.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Таможенная служба внедрит ИИ для поиска подозрительных операций

Олег Пашинин, «Росатом», — О запуске электронного архива и новых возможностях хранения контента

Программисты на С++ не доверяют нейросетям, но активно их используют

Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом

Весь мир на пороге обвала поставок самого важного компонента любого ПК. Без него не собрать ни один компьютер или ноутбук

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Как бесплатно редактировать фотографии с помощью нейросетей: лучшие приложения и сервисы

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT Runner 2: бег без границ

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290