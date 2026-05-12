NGENIX расширил зарубежное присутствие с запуском нового узла в Казахстане

NGENIX, российский провайдер сервисов ускорения и защиты для публичных веб‑ресурсов, объявил о запуске нового узла в Казахстане, который позволит клиентам компании ускорять и защищать свои сайты полностью на территории страны, в соответствии с требованиями местного законодательства. Об этом CNews сообщили представители NGENIX.

Согласно приказу Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан №38/НҚ, сайты в доменных зонах .kz и .қаз должны размещаться на серверах, расположенных на территории страны, подключенных к местным интернет-провайдерам и использующих казахстанские IP-адреса. Это требование распространяется на все компании, использующие национальные домены Республики Казахстан.

Новый узел платформы NGENIX размещается в современном ЦОД АО «Казахтелеком» в г. Алматы и позволяет обрабатывать пользовательские запросы полностью на территории Казахстана — включая функции защиты от DDoS-атак. По заявке клиента предоставляется настройка, при которой весь трафик веб-ресурса проходит только через локальную инфраструктуру.

«Мы видим растущий спрос со стороны российских e-commerce-платформ, финтех-сервисов и других компаний, работающих с аудиторией в Казахстане. Для них важно не только обеспечить стабильность и безопасность веб-ресурсов, но и помочь им соблюдать требования местного законодательства. Запуск нового узла в Казахстане позволяет использовать сервисы ускорения и защиты NGENIX с обработкой трафика внутри страны», — сказал технический директор NGENIX Дмитрий Криков.