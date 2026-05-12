На «Домклик» появился новый инструмент для тех, кто собирается построить дачный дом на лето

Подобрать проект загородного дома и выбрать надежного подрядчика можно благодаря новому фильтру «Под дачный сезон» на «Домклик». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Фильтр «Под дачный сезон» показывает дома из каркаса и модулей со сроком строительства до трех месяцев, которые подходят для быстрого возведения дачи или сезонного жилья.

Чтобы заказать загородный дом необходимо: зайти в каталог проектов «Домклик» и применить фильтр «Под дачный сезон»; выбрать понравившийся проект для строительства; добавить проект в корзину; подать заявку на ипотеку или добавить проект в текущую одобренную заявку. Дальнейшие шаги появятся в кабинете участника сделки.

Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка: «С наступлением дачного сезона мы традиционно отмечаем повышенный спрос на загородную недвижимость, особенно на быстровозводимые дома – модульные и каркасные. Обе технологии позволяют получить комфортное жильё для проживания за считанные месяцы, не растягивая строительство на годы. С помощью нового фильтра «Под дачный сезон» в каталоге «Домкли»к клиент сможет найти подходящий проект своего дома от проверенных компаний, подать заявку на ипотеку и уже спустя несколько месяцев получить построенное жилье для летнего отдыха».