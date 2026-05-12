«МегаФон»: спрос на умные дома растет в Северной Осетии

Жители Северной Осетии стали чаще изучать современные технологии умного дома для внедрения их в свой быт. За 2026 г. трафик на специализированных сайтах по поиску и подбору устройств увеличился в 2,5 раза. Об этом CNews сообщил представитель «МегаФона».

Больше всего домашней автоматизацией интересуются во Владикавказе. Абоненты из республиканской столицы составляют 35% всех пользователей на подобных сервисах. Также активно хотят оснастить дома гаджетами для повышения комфорта и безопасности пользователи из Беслана (22%) и Моздока (17%).

В республике среди интересующихся устройствами для умного дома преобладают люди 25-34 лет. Это больше половины от общего числа. Вторую строчку занимают абоненты от 35 до 44 лет (32%), а третью — жители от 45 до 54 лет (28%). Среди самых энергичных пользователей преобладают мужчины, они изучают девайсы в пять раз чаще женщин.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

«Умные видеокамеры, охранная автоматика, приборы для кухни стали неотъемлемой частью нашей жизни. Чтобы у каждого была возможность подобрать оптимальный товар для себя и своих близких, мы последовательно развиваем сеть дистрибуции в регионе. В частности, консультацию по умным устройствам можно получить в наших салонах связи. Один из них на этих выходных открылся в ЦУМе на улице Генерала Плиева во Владикавказе», — сказал директор «МегаФона» в Северной Осетии Ацамаз Бесолов.

По информации аналитиков оператора, чаще всего среди таких товаров в фирменных салонах Северной Осетии покупают колонки для управления умным домом и сам комплекс устройств для первичной установки системы.

