Горы на связи: «МегаФон» расширил границы LTE-сети на склонах Кузнецкого Алатау в Хакасии

Абоненты «МегаФона» в поселке Бискамжа и селе Полтаков Аскизского района получили надежное покрытие сотовой сети. Проведенная оператором модернизация базовых станций позволила обеспечить стабильный доступ к голосовым вызовам и мобильному интернету на обширной территории. Улучшение качества связи ощутят более двух тысяч сельчан, проживающих в этих населенных пунктах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

При обновлении телеком-инфраструктуры инженеры задействовали низкие частотные диапазоны. Они оптимальны для сельской местности: радиоволны распространяются дальше и лучше проникают внутрь помещений. Благодаря этому абоненты могут уверенно пользоваться современными цифровыми сервисами – от госуслуг до телемедицины – из любой точки населенного пункта.

Стабильная передача данных без задержек и перебоев доступна в жилых домах, школах, домах культуры и других социально значимых учреждениях. Позитивные изменения также коснутся посетителей музея наскального искусства Хайа Хоос в Полтакове и пассажиров на железнодорожной станции в Бискамже.

Благодаря апгрейду базовых станций технология VoLTE стала доступна на большей территории. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума. Главное преимущество — возможность одновременно разговаривать и серфить в Сети. Это критически важно при общении со службой поддержки банка или оператором колл-центра: вы можете сразу искать информацию или отправлять геолокацию, не отрываясь от разговора.

Жители обоих поселений уже оценили ее удобство: 74% всех звонков они совершают через сети четвёртого поколения. За год показатели в Полтакове выросли на 42%, а в Бискамже – на 81%. Помимо голосового трафика в населенных пунктах увеличилось на 20% потребление и мобильного интернета.

«В современном мире стабильная связь — это вопрос личной безопасности и уверенности в завтрашнем дне. Для нас важно, чтобы в любой ситуации, будь то экстренный вызов или необходимость быстро уточнить информацию у специалиста, человек мог сделать звонок или выйти в интернет. По этой причине компания строит новые объекты связи и модернизирует действующие, последовательно сокращая цифровое неравенство между городскими и сельскими территориями», — сказала директор «МегаФона» в Республике Хакасия Светлана Симаткина.