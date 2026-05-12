«Фасадные Решения» внедряют ИИ для автоматизации смет и тендерных расчётов

Компания «Фасадные Решения» совместно с технологическим партнёром запустила разработку цифрового инструмента на базе искусственного интеллекта для автоматизации подготовки смет и обработки тендерных запросов.

Решение ориентировано на одну из самых ресурсоёмких зон строительного бизнеса — подготовку коммерческих предложений. В текущей практике значительная часть работы выполняется вручную: специалистам необходимо сопоставлять позиции из тендерной документации с внутренними базами, подбирать корректные материалы и формировать расчёты. Это требует времени, высокой концентрации и увеличивает риск ошибок.

Новый инструмент позволяет автоматизировать этот процесс. Система анализирует тендерное задание, сопоставляет его с загруженными коммерческими предложениями и базами материалов, после чего формирует структурированный расчёт с проставленными позициями и стоимостями.

По оценке команды проекта, внедрение решения позволит сократить время подготовки одного расчёта вдвое, а также увеличить пропускную способность тендерного отдела без роста команды.

«Сегодня тендерные подразделения в строительстве работают в условиях высокой нагрузки: объём запросов растёт, а требования к скорости и точности расчётов становятся всё жёстче. При этом значительная часть процессов по-прежнему остаётся ручной. Мы видим потенциал в том, чтобы переложить на ИИ именно рутинную, трудоёмкую часть работы — сопоставление данных и первичную сборку расчёта. Это позволяет специалистам фокусироваться на проверке, оптимизации и принятии решений. Для нас это не отдельный IT-проект, а инструмент повышения эффективности внутри компании и усиления конкурентных позиций в тендерах», — отметила коммерческий директор компании «Фасадные Решения» Ирина Нагина.

Интерес к подобным решениям растёт на фоне общей цифровизации строительной отрасли и дефицита квалифицированных кадров. Автоматизация расчётов и ускорение подготовки коммерческих предложений становятся одним из ключевых факторов конкурентоспособности подрядчиков в работе с девелоперами.