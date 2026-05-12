Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Искусственный интеллект
|

«Фасадные Решения» внедряют ИИ для автоматизации смет и тендерных расчётов

Компания «Фасадные Решения» сообщила о разработке внутреннего цифрового инструмента на базе искусственного интеллекта (ИИ), который ускоряет подготовку коммерческих предложений и сокращает трудозатраты сметчиков.

Компания «Фасадные Решения» совместно с технологическим партнёром запустила разработку цифрового инструмента на базе искусственного интеллекта для автоматизации подготовки смет и обработки тендерных запросов.

Решение ориентировано на одну из самых ресурсоёмких зон строительного бизнеса — подготовку коммерческих предложений. В текущей практике значительная часть работы выполняется вручную: специалистам необходимо сопоставлять позиции из тендерной документации с внутренними базами, подбирать корректные материалы и формировать расчёты. Это требует времени, высокой концентрации и увеличивает риск ошибок.

Новый инструмент позволяет автоматизировать этот процесс. Система анализирует тендерное задание, сопоставляет его с загруженными коммерческими предложениями и базами материалов, после чего формирует структурированный расчёт с проставленными позициями и стоимостями.

По оценке команды проекта, внедрение решения позволит сократить время подготовки одного расчёта вдвое, а также увеличить пропускную способность тендерного отдела без роста команды.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

«Сегодня тендерные подразделения в строительстве работают в условиях высокой нагрузки: объём запросов растёт, а требования к скорости и точности расчётов становятся всё жёстче. При этом значительная часть процессов по-прежнему остаётся ручной. Мы видим потенциал в том, чтобы переложить на ИИ именно рутинную, трудоёмкую часть работы — сопоставление данных и первичную сборку расчёта. Это позволяет специалистам фокусироваться на проверке, оптимизации и принятии решений. Для нас это не отдельный IT-проект, а инструмент повышения эффективности внутри компании и усиления конкурентных позиций в тендерах», — отметила коммерческий директор компании «Фасадные Решения» Ирина Нагина.

Интерес к подобным решениям растёт на фоне общей цифровизации строительной отрасли и дефицита квалифицированных кадров. Автоматизация расчётов и ускорение подготовки коммерческих предложений становятся одним из ключевых факторов конкурентоспособности подрядчиков в работе с девелоперами.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ + лоукод: как вернуть инвестиции в автоматизацию за три месяца

Евгений Касперский: Ограничения интернета в России плохо влияют на бизнес

Каталоги, мастер-данные, контроль качества: как российские компании выстраивают работу с данными

Российские госданные откроют для нейросетей. Но только с разрешения ФСБ

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Бывших ИТ-чиновников Минтранса «раскулачивают семейно». Конфискуется имущество на 6 миллиардов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Как бесплатно редактировать фотографии с помощью нейросетей: лучшие приложения и сервисы

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT Runner 2: бег без границ

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290