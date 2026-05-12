Ежегодная конференция Conversations собирает ведущих ИИ-экспертов 25-26 июня в Санкт-Петербурге

Более 65 экспертов из Альфа-Банка, Яндекс Лавки, Северстали, Лаборатории Касперского, hh.ru, X5 Retail Group и других компаний обсудят, как генеративный ИИ меняет бизнес, продукты и технологии на площадке авторитетной конференции по генеративному ИИ.

С 2018 года Conversations является площадкой для открытого и профессионального разговора о реальных инструментах и практиках, которые уже сегодня дают результат и определяют развитие рынка генеративного ИИ. Среди участников летней конференции — специалисты из Lenta Tech, Северстали, hh.ru, MWS AI, R77, SberDevices, Яндекс Лавки, X5 Retail Group, Альфа-Банка и других крупных компаний.

Программа разбита на четыре трека:

  • В Бизнес-треке 25 июня эксперты рассмотрят GenAI на уровне стратегии, процессов и денег. В фокусе будут зрелые кейсы, вопросы масштабирования и возврата инвестиций (ROI), а также влияние AI на трансформацию бизнеса и формирование новой AI-культуры.
  • В этот же день на соседней сцене пройдет трек AI-Native: эксперты обсудят, как AI-команды и продвинутые AI-агенты меняют разработку и бизнес-процессы, затронут тему AI-native стартапов, а также то, как инвестфонды и венчурные модели перестраиваются под новую реальность. Отдельно поговорят про особенности go-to-market в AI-native мире, где продукты быстрее выходят на рынок и все чаще опираются на AI-системы.
  • Второй день конференции сфокусирован на продуктовых и технологических аспектах. В треке «Продукты» будет рассматриваться применение GenAI в B2B и B2C. Спикеры поделятся кейсами, обсудят экономику и продуктовые метрики, концепцию Agentic UX, путь от гипотез к выводу решений в продакшн, а также необходимые скиллы и роли продакт-менеджеров в 2026 году.
  • Также в этот день пройдет Трек «Технологии», который будет посвящен инженерным челенджам. Ведущие компании будут обсуждать темы AI-агентов и MAS (Multi-Agent Systems), вопросы инфраструктуры и безопасности. Эксперты разберут на сцене: работу кодинг-ассистентов, SLM (Small Language Models) и главные боли voice-to-voice.

Среди докладов:

  • Как сделать ваше ИИ-решение бесполезным: ошибки на пути от идеи к продакшену в enterprise — Артем Караваев, Альфа-Банк
  • ИИ-изация Лавки: как мы придумали подход к автоматизации внутри сервиса и построили платформу из 20 агентов за 9 месяцев — Алёна Зайцева, Яндекс Лавка
  • Как повысить безопасность кодовых ассистентов и AI-агентов в корпоративной среде — Дмитрий Аникин, Лаборатория Касперского
  • ГенИИ в компании на 50 000 человек: как перейти в масштаб — Владимир Сидоров, Северсталь
  • Клон клиента: персонализация нового поколения — Сергей Наконечный, Lenta Tech

Отдельным событием станет церемония награждения Generation AI Awards 2026, которая пройдет в рамках вечерней программы конференции — на летней вечеринке Conversations. Премия отметит лучшие проекты в области генеративного ИИ.

Организатором конференции является компания Just AI. Conversations станет площадкой для обмена опытом между бизнесом, разработчиками и исследователями, а также позволит участникам обсудить ключевые тренды, вызовы и будущее генеративного ИИ в России.

