Аналитика «Кион»: названы самые популярные фильмы и сериалы среди россиян в майские праздники

По завершении майских праздников онлайн-кинотеатр «Кион» оценил активность пользователей в период с 1 по 11 мая 2026 г., чтобы выяснить, как выходные дни сказались на потреблении контента. Больше всего времени перед экраном провели зрители из Новосибирской области. Фантастика стала жанром с самым значительным ростом просмотров, а тайтлом – комедия «Новая теща» с Гариком Харламовым. В топ-10 также вошли детективный триллер «Отпечатки» с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботаревым, зарубежный сериал «Эйфория» и детектив «Черное солнце», покоривший зрителей дуэтом Юрия Чурсина и Максима Стоянова. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ежегодно в начале мая россияне уходят на длинные выходные. «Кион» проанализировал, как эти дни влияют на потребление контента. Жанрами с самым внушительным средним приростом просмотров день ко дню в рамках исследуемого периода оказались фантастика, боевик и приключения. За ними идут комедии и вестерны. Ядро активной смотрящей аудитории составила возрастная группа от 35 до 44 лет. Также высокий уровень вовлеченности показали пользователи 45–54 лет, а затем зрители 25–34 лет. Мужчины реже женщин выбирали просмотр фильмов и сериалов как формат досуга в майские праздники.

Топ-10 тайтлов, которые показали самый внушительный рост по количеству просмотров: «Новая тёща» (комедийный фильм, в ролях: Гарик Харламов, Мария Аронова и др.); «Отпечатки» (сериал в жанре детективный триллер, в ролях: Оксана Акиньшина, Дмитрий Чеботарев, Евгений Санников и др.); «До луны и обратно» (комедийный фильм для семейного просмотра, в ролях: Даша Верещагина, Григорий Сиятвинда, Анна Ардова и др.); «Черное солнце» (детективный сериал, в ролях: Юрий Чурсин, Максим Стоянов и др.); «Теща» (комедийный фильм, в ролях: Гарик Харламов, Лариса Гузеева, Настасья Самбурская и др.); «Лекарь: Ученик Авиценны» (драматический зарубежный фильм, в ролях: Бен Кингсли, Стеллан Скарсгард и др.); «Эйфория» (драматический зарубежный сериал, в ролях: Зендея, Сидни Суини, Джейкоб Элорди и др.); «Дети наши» (документальный фильм Кирилла Косолапова о том, как Россия может стать страной, где нет детей в детских домах, поект продолжает разговор, поднятый в сериале «Отпечатки», в котором главная героиня – бывшая воспитанница детского дома); «Праздники» (комедийный фильм, в ролях: Мария Аронова, Виталий Хаев и тд.); «Лед 2» (мелодраматический фильм, в ролях: Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова и тд.)

Изменения были заметны и на региональном уровне. Наибольший прирост включений в праздничный период показали Новосибирская область и Красноярский край. Эти же регионы стали лидерами по экранному времени в целом. В топ-10 по росту зрительской активности также вошли Томская и Кемеровская области, Республика Бурятия, Калининградская область, Алтайский край, Амурская и Иркутская области и Приморский край.

Во многих регионах быстрее всего рос интерес к одним и тем же жанрам. Так, в Иркутской и Калининградской областях и Красноярском крае спрос был на боевики. Фантастикой увлекались в Алтайском крае, Амурской, Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, а также в Бурятии. Взрослая анимация нашла своего зрителя в Республике Хакасия.