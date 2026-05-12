«1С-Рарус» за 1 месяц внедрил систему обязательной маркировки на фабрике «Невский десерт»

На базе «1С:Управление нашей фирмой 8» внедрена система обязательной маркировки продукции фабрики «Невский десерт». Команда «1С-Рарус» за один месяц интегрировала с «1С» производственное и видеооборудование и настроила обмен с ГИС МТ «Честный знак». Обеспечено своевременное выполнение требований законодательства без остановки трех производственных линий, сохранены темпы выпуска продукции. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Кондитерская фабрика «Невский десерт» выпускает 56 видов сладостей. На предприятии работают три линии: по производству зефира, мармелада и зефира в шоколаде. Продукция компании поставляется по всей стране как под собственным названием, так и в формате СТМ для крупнейших федеральных ритейлеров.

Конкурентные преимущества фабрики — строгий входной контроль сырья, классические и собственные рецептуры, команда высококвалифицированных технологов и кондитеров, регулярная модернизация линий и постоянное расширение ассортимента.

Введение с 1 марта 2026 г. обязательной маркировки зефира, мармелада и шоколада потребовало пересмотра части бизнес-процессов и настройки интеграции производственных линий с ИТ-системой предприятия.

Руководство «Невского десерта» обратилось в офис «1С-Рарус» в Санкт-Петербурге с задачей доработать используемую систему «1С:Управление нашей фирмой». Требовалось внедрить полный цикл работы с маркировкой — от нанесения кодов на изделия до передачи данных в «Честный знак».

Проект реализовали поэтапно.

Настроили работу с маркировкой в программе «1С»: реализована выгрузка кодов, их передача на промышленный принтер и автоматический обмен статусами нанесения и отбраковки.

Автоматизировали агрегацию кодов изделий в транспортную упаковку: для каждой номенклатуры задано количество изделий в коробке, система автоматически печатает групповую этикетку и фиксирует сформированные короба.

Внедрили и настроили модуль ИСМП (информационная система мониторинга продукции) для обмена данными с ГИС МТ «Честный знак».

Провели комплексную подготовку к запуску, включая тестирование камер, отбраковщиков и принтеров на действующих линиях.

В результате «Невский десерт» своевременно выполнил требования законодательства по обязательной маркировке продукции и избежал штрафов.

Соклокова Оксана Игоревна, генеральный директор ООО «Невский десерт»: «Совместно с командой "1С-Рарус“ мы интегрировали маркировку в существующие процессы без остановки производственных линий. Мы полностью выполняем новые требования законодательства. Благодаря сокращению количества ручных операций на производственных линиях удалось сохранить темпы выпуска продукции и привычный ритм работы».