Первый цифровой продукт для пациентов с хронической болезнью почек разработали в Сеченовском университете

Эксперты Клиники нервных болезней им. А.Я. Кожевникова Первого МГМУ разработали приложение «Нефродиета» для пациентов с хронической почечной недостаточностью. Оно поможет скорректировать их питание с клинической точки зрения и благодаря соблюдению пищевых рекомендаций отсрочить диализ. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Это первый цифровой продукт в России, направленный на поддержку пациентов с хронической болезнью почек.

Для пациентов с хронической болезнью почек очень важно соблюдение рекомендаций специалиста, подтверждают исследования. Часто после стационара, узнав диагноз, пациент не обращается к врачу по месту жительства, и это приводит к ухудшению состояния больного. Питание также имеет особое значение для пациентов с болезнью почек – если оно правильное, то человек с диагнозом сможет долгие годы вести нормальный образ жизни без ограничений. Поэтому чтобы замедлить развитие заболевания, в Клинике нервных болезней Сеченовского университета разработали приложение «Нефродиета».

«Благодаря нашему цифровому решению пациент может рассчитать свои целевые показатели по белкам, жирам, углеводам и общему количеству калорий. Расчет производится, исходя из показателей креатина и мочевины. Можно «собрать» тарелку, выбрав продукты и их количество. Программа покажет все характеристики блюда, а также необходимы минимум калорий в день», - сказал Дмитрий Дружинин, профессор кафедры нервных болезней Сеченовского университета.

Прежде чем начать пользоваться приложением пациент вносит персональную информацию в личный кабинет, на основе ее программа оценивает клинические показатели и автоматически определяет стадию болезни. Поэтому рекомендации, которые дает пациенту система, персонализированы.

В разработке «Нефродиеты» принимали участие специалисты кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии. Их многолетний опыт работы с пациентами с хронической болезнью почек показывает, что диета обладает нефро и кардиопротекцией. Это подтверждается и тем, что она внесена в клинические рекомендации. Но остается вопрос, как оптимизировать ее применение на практике - в настоящий момент пациенты получают от врачей только таблицы важных для ХБП параметров или пользуются калькуляторами из интернета, которые не адаптированы к данному диагнозу.

«В связи с этим появилась идея сделать приложение конкретно для пациентов с хронической болезнью почек – помочь им на практике упростить контроль за соблюдением диеты, улучшить лабораторные и клинические показатели, эффективность лекарственных препаратов и прогноз в целом, в том числе отсрочить диализ. Приложение «Нефродиета» - удобный практический инструмент, который облегчает жизнь пациентам с хронической болезнью почек и помогает сохранить ее качество», - сказала Людмила Милованова.