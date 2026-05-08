Около 80% атак на киберфизические системы совершаются через удаленный доступ без сложного взлома

Эксперты компании «Информзащита» выявили, что 78% атак на киберфизические системы связаны с использованием удаленного доступа к открытым интернет-ресурсам без применения сложных техник взлома. В основе большинства инцидентов лежат простые сценарии подключения к доступным устройствам, а не эксплуатация уязвимостей или сложные цепочки атак. Зафиксировано смещение в сторону массовых, малозатратных по времени и ресурсам атак, где ключевым условием становится наличие открытого доступа и слабой или отсутствующей аутентификации. Об этом CNews сообщили представители компании «Информзащита».

Ключевыми факторами, определяющими текущую ситуацию, выступают особенности самих киберфизических систем. Значительная часть используемых протоколов, таких как Modbus, изначально не содержит встроенных механизмов защиты и предполагает работу в изолированных средах. При подключении к интернету такие системы становятся уязвимыми по умолчанию. Дополнительным фактором выступает использование протоколов удаленного доступа, в частности VNC, которые нередко остаются доступными без должной аутентификации или с использованием стандартных учетных данных. В совокупности это формирует среду, в которой подключение к устройству становится технически простой задачей.

Специалисты отмечают, что организации традиционно концентрируются на устранении уязвимостей и обновлении систем, однако в рассматриваемых инцидентах эти меры не оказывают решающего влияния. Большинство атак не требует эксплуатации уязвимостей, так как доступ к системам уже открыт через небезопасные протоколы или некорректно настроенные механизмы удаленного управления. В результате даже при формальном снижении числа уязвимостей фактический риск компрометации остается высоким.

Сценарий развития таких атак, как правило, укладывается в повторяемую последовательность действий. Сначала злоумышленник определяет тип устройства или протокола, представляющий интерес, после чего с помощью открытых сервисов сканирования ищет доступные из интернета системы с нужными характеристиками. На следующем этапе происходит подключение: либо через протоколы удаленного доступа, либо через небезопасные коммуникационные интерфейсы. Если аутентификация отсутствует или используются типовые учетные данные, доступ получается без дополнительных усилий. Далее выполняется базовая разведка – просмотр параметров, регистров или конфигураций. Завершается атака изменением значений или настроек, что приводит к сбоям в работе оборудования или нарушению управляемых процессов. В ряде случаев злоумышленники фиксируют свои действия, чтобы затем опубликовать их и подтвердить факт вмешательства.

Статистический разрез по типам атак подтверждает доминирование удаленного доступа как основного вектора. Еще 7% атак приходились на взаимодействие через HTTP, а 6% – на использование специализированного программного обеспечения производителей. При этом около 56% всех инцидентов были связаны с компрометацией систем HMI и SCADA, управляющих промышленными процессами в реальном времени. Среди других целей выделяются программируемые логические контроллеры и подключенные устройства, включая системы видеонаблюдения.

Наибольшая концентрация инцидентов приходится на отрасли, где киберфизические системы напрямую связаны с непрерывными производственными процессами. Производственный сектор формирует 21% всех зафиксированных атак, водоснабжение и водоотведение – 16%, энергетика – 13%, агропромышленный комплекс – 11%, нефтегазовая отрасль – 10%. Остальные 29% распределяются между транспортной инфраструктурой, медицинскими учреждениями и коммерческими объектами с элементами автоматизации. В этих сегментах доля атак через удаленный доступ превышает 75%, что выше среднего значения по выборке.

Снижение рисков в текущих условиях связано с базовыми мерами контроля доступа и конфигурации. Практика показывает, что наибольший эффект дает инвентаризация всех активов с внешним доступом и их сегментация с ограничением прямого выхода в интернет. Перевод удаленного управления в защищенные контуры с обязательной многофакторной аутентификацией снижает вероятность несанкционированного подключения. Дополнительный результат дает отказ от использования стандартных учетных данных и контроль конфигураций на уровне устройств. Организациям также необходимо внедрять мониторинг активности в OT-сегменте, поскольку классические средства обнаружения угроз в ИT-инфраструктуре не фиксируют подобные сценарии.

По оценке экспертов, в течение 2026 г. доля атак через удаленный доступ может вырасти до 80-82%, если текущая практика эксплуатации устройств сохранится. Сдерживающим фактором может стать только системное ограничение доступности киберфизических активов из внешних сетей и переход к централизованному управлению доступом. В противном случае рынок продолжит сталкиваться с инцидентами, в которых сложность атаки минимальна, а ущерб остается высоким.