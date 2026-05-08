Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» улучшил связь в Макарьевском районе Костромской области

Новая базовая станция «МегаФона» появилась в Макарьевском районе Костромской области — на территории поселка Первомайка. Благодаря 4G-интернету сельчане смогут пользоваться всеми цифровыми сервисами и делиться с близкими фотографиями на скорости до 30 Мбит/с.

После установки телеком‑инфраструктуры жители поселка и путешественники, посещающие эти красивые места на реке Унжа, могут пользоваться быстрой и удобной навигацией, а также вести блоги по краеведению, учиться и работать удалённо, заказывать справки на портале «Госуслуги».

Для расширения зоны действия сети инженеры «МегаФона» разместили на базовой станции оборудование, которое поддерживает скоростную передачу данных на низких и средних частотах. Это позволило сигналу распространиться на значительно большие расстояния, устраняя пробелы в покрытии.

Также в зоне действия новой базовой станции у абонентов «МегаФона» появилась голосовая связь по технологии VoLTE — звонок в этом стандарте проходит быстрее, голос собеседника передаётся чище, а интернет во время разговора не пропадает.

Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов
Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов Цифровизация

«Цифровизация Макарьевского района с населением более 11 тыс. человек — важный проект для «МегаФона». Как и в других районах области, здесь мы применяем новейшее оборудование, которое гарантирует устойчивый сигнал даже в периоды пиковых нагрузок. В этом году мы уже улучшили скорости интернета в Якимове, Куриловке, Манылово, а в самом Макарьеве расширили зону покрытия», — отметил Александр Мартынов, директор «МегаФона» в Костромской области.

Поселок Первомайка расположен в живописном месте — возле многочисленных островов на реке Унжа, которая впадает в Горьковское водохранилище. До революции он являлся усадьбой Марьинское, где жили помещики Фигнеры. Самыми известным из рода Фигнеров были Александр Фигнер, герой войны 1812 г. и известная революционерка Вера Фигнер, участница покушений на Александра II. Сегодня на территории поселка располагаются дом культуры, средняя школа, продуктовые магазины. После установки базовой станции жители деревни начали активно пользоваться цифровыми ресурсами и прокачивать еженедельно около 100 ГБ в Сети, что соответствует прослушиванию нескольких тысяч песен.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников

Сотовые сети превратились в инструмент международной слежки

Каталоги, мастер-данные, контроль качества: как российские компании выстраивают работу с данными

Россия под атакой: Число нападений троянов на отечественные компании выросло в 18 раз

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

В России на 50% выросли мощности для хранения и обработки данных

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT Runner 2: бег без границ

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации
Показать еще