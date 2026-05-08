«МегаФон»: с приходом майского тепла подмосковные парки стали востребованнее на треть

Парки Подмосковья с приходом теплой погоды пользуются большей популярностью, причем не только у жителей столичного региона, но и соседних областей. Суммарно их посетили на 32% боль-ше гостей, чем в мае прошлого года, выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных пользователей.

На первом месте топа оказался Истринский городской парк, на него пришлось 30% от общего числа посещений самых популярных зон отдыха региона. При этом по его аллеям прогулялось на четверть (26%) больше посетителей, чем в прошлом году. Популярность этой локации объяснима: парк нахо-дится рядом с Ново-Иерусалимским монастырем и сочетает прогулочные маршруты с благоустроен-ными зонами для семейного отдыха.

На втором месте — Центральный парк культуры и отдыха в Видном с долей 16%. С начала мая здесь покатались на аттракционах и позанимались на спортивных площадках на 25% больше людей, чем го-дом ранее. Тройку лидеров замыкает парк «Пехорка» в Балашихе (14%), известный своей набережной и зонами отдыха у воды.

Также в топ-5 вошли расположившийся на берегу реки «Сестрорецкий» парк в Клину и парк «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде.

Лидером по приросту числа посетителей стал парк культуры и отдыха «Ёлочки» в Домодедово, рас-положенный в центре большого соснового массива. В мае в нем побывало в пять раз больше человек, чем годом ранее. Следом идут зеленые зоны Одинцовского округа: парк отдыха имени Ларисы Лазути-ной (+90%), востребованный у поклонников спорта и активного образа жизни, и парк Малевича (+35%), где прогулки на природе можно совместить с изучением арт-объектов под открытым небом.

Чаще всего подмосковные парки, помимо жителей Москвы и области, посещают туристы из Санкт-Петербурга, Твери, Владимира, Саратова и Нижнего Новгорода.

