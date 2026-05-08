Каждый пятый блогер (21%) регулярно работает с ИИ

Платформа Rafinad (входит в Kokoc Group) при участии сервиса аналитики блогеров WhoIsBlogger представили ежегодное исследование перформанс-сегмента рынка инфлюенс-маркетинга. Одним из ключевых трендов стало активное внедрение инструментов искусственного интеллекта в повседневную работу авторов. Об этом CNews сообщили представители Kokoc Group.

В исследовании приняли участие более 100 блогеров разного масштаба — от микроблогеров с аудиторией до 10 тыс. подписчиков до авторов с миллионной аудиторией. База респондентов была сформирована с использованием ресурсов платформы Rafinad и Kokoc Creative.

Согласно результатам, 21% блогеров уже регулярно используют ИИ-инструменты, еще 51% прибегают к ним время от времени. При этом 16% планируют начать использовать технологии в ближайшем будущем, а 12% заявили, что не используют искусственный интеллект и не планируют этого делать.

Среди блогеров, применяющих ИИ (72% респондентов), наиболее востребованными сценариями стали создание изображений (49%) и написание текстов (42%). Также инструменты активно используются для генерации идей (33%), аналитики (28%) и монтажа видео (12%).

Отдельное внимание в исследовании уделено влиянию ИИ на продуктивность. Среди блогеров, регулярно использующих технологии, 67% публикуют более 20 рекламных интеграций в месяц. Это указывает на прямую связь между внедрением ИИ и ростом эффективности контент-производства. В то же время 18% опрошенных отметили, что использование искусственного интеллекта не оказало заметного влияния на их продуктивность.

Таким образом, ИИ постепенно становится не просто вспомогательным инструментом, а полноценной частью рабочего процесса блогеров, влияя на скорость, объем и разнообразие создаваемого контента.

Елена Хуснутдинова, руководитель отдела по работе с блогерами платформы Rafinad (входит в Kokoc Group): «21% регулярного использования ИИ — уже значимый уровень для рынка, где еще недавно к автоматизации относились настороженно. С учетом еще 51% эпизодического использования вопрос закрыт: дело не в внедрении, а в глубине интеграции в рабочие процессы. Связь с объемом интеграций (20+ у 67% активных пользователей) закономерна, так как ИИ сокращает время на продакшн и повышает операционную емкость блогера. При этом важно не переоценивать инструмент: он масштабирует производство, но не влияет напрямую на качество и конверсию. Рынок уже это видит, объем контента растет быстрее, чем вовлеченность. Ключевым остается качество креатива, tone of voice и точное попадание в аудиторию. 33% используют ИИ для генерации идей, это базовый сценарий. Более продвинутый уровень — применение ИИ для анализа аудитории, тестирования гипотез и оптимизации контента под метрики».