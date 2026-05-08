Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

Инвесторы якутского фильма «Мои таежные каникулы» получили прибыль больше 50% годовых при помощи цифровых финансовых активов

Инвесторы, вложившие средства в производство фильма «Мои таежные каникулы» в Якутии с помощью цифровых финансовых активов (ЦФА), получили доходность в размере больше 50% годовых. Об этом сообщили в Фонде развития инноваций Республики Саха (Якутия).

Выпуск активов под названием «Якутский цифровой киноактив — 1» (YKTC1) состоялся на платформе «Токеон», что позволило собрать 5 млн руб. для производства якутской киноленты.

Это первый в России прецедент использования цифровых финансовых активов (ЦФА) для финансирования постпродакшена, который был создан на платформе фильма «Мои таежные каникулы». «Это подтверждает возможность создания стабильной децентрализованной финансовой базы для индустрий, работающих не на госсредства, а на средства инвесторов», — сказал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

«Мои таежные каникулы» – якутская приключенческая семейная картина о внуке и деде, которые вместе противостоят браконьерам и защищают природу. Он стал первым в России региональным проектом, где говорящих зверушек создали с помощью технологии CGI и нейросетей.

Сбор средств занял менее месяца: он стартовал 29 декабря 2025 г. и завершился 16 января 2026 г., несмотря на период новогодних праздников. Номинал одного ЦФА, как и минимальный порог входа, составил 1 тыс. руб. В проекте приняли участие более 20 инвесторов. Премьера картины «Мои таежные каникулы» состоялась 19 марта 2026 г.

По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), лента собрала более 19 млн руб. в региональном прокате.

Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов
Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов Цифровизация

Выплата доходности инвесторам, включающая возврат номинальной стоимости и дополнительный доход, прошла 30 апреля 2026 г. Поручителем по выпуску активов выступил фонд развития инноваций Якутии.

«Успешная реализация и полное погашение YKTC1 доказывают, что ЦФА являются эффективным инструментом для привлечения финансирования в креативные индустрии. Инвесторы смогли получить высокую доходность за короткий срок, при этом их интересы были надежно защищены поручительством нашего фонда, — сказал финансовый директор Фонда развития инноваций Данил Лебедев. — Мы видим готовность частного капитала участвовать в подобных проектах с низким порогом входа и планируем в дальнейшем активно использовать этот механизм для поддержки регионального кинематографа».

Он отметил, что на «Токеон» запущен второй ЦФА – на этот раз на завершение производства и продвижение художественного фильма «Сана Боотур» («Новый богатырь»).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами

Долю разорившейся сети «Связной» купил бывший топ-менеджер ВЭБ.РФ и «Ростелекома»

Ловушка универсальности: почему систему управления услугами нельзя выбирать по списку функций

«Делимобиль» продаст ВТБ свои автомобили и получит 6,7 миллиарда финансирования

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

Wildberries заплатит миллионы за медленное строительство гигантского R&D-центра в «Сколково»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT Runner 2: бег без границ

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации
Показать еще