Инвесторы якутского фильма «Мои таежные каникулы» получили прибыль больше 50% годовых при помощи цифровых финансовых активов

Инвесторы, вложившие средства в производство фильма «Мои таежные каникулы» в Якутии с помощью цифровых финансовых активов (ЦФА), получили доходность в размере больше 50% годовых. Об этом сообщили в Фонде развития инноваций Республики Саха (Якутия).

Выпуск активов под названием «Якутский цифровой киноактив — 1» (YKTC1) состоялся на платформе «Токеон», что позволило собрать 5 млн руб. для производства якутской киноленты.

Это первый в России прецедент использования цифровых финансовых активов (ЦФА) для финансирования постпродакшена, который был создан на платформе фильма «Мои таежные каникулы». «Это подтверждает возможность создания стабильной децентрализованной финансовой базы для индустрий, работающих не на госсредства, а на средства инвесторов», — сказал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

«Мои таежные каникулы» – якутская приключенческая семейная картина о внуке и деде, которые вместе противостоят браконьерам и защищают природу. Он стал первым в России региональным проектом, где говорящих зверушек создали с помощью технологии CGI и нейросетей.

Сбор средств занял менее месяца: он стартовал 29 декабря 2025 г. и завершился 16 января 2026 г., несмотря на период новогодних праздников. Номинал одного ЦФА, как и минимальный порог входа, составил 1 тыс. руб. В проекте приняли участие более 20 инвесторов. Премьера картины «Мои таежные каникулы» состоялась 19 марта 2026 г.

По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), лента собрала более 19 млн руб. в региональном прокате.

Выплата доходности инвесторам, включающая возврат номинальной стоимости и дополнительный доход, прошла 30 апреля 2026 г. Поручителем по выпуску активов выступил фонд развития инноваций Якутии.

«Успешная реализация и полное погашение YKTC1 доказывают, что ЦФА являются эффективным инструментом для привлечения финансирования в креативные индустрии. Инвесторы смогли получить высокую доходность за короткий срок, при этом их интересы были надежно защищены поручительством нашего фонда, — сказал финансовый директор Фонда развития инноваций Данил Лебедев. — Мы видим готовность частного капитала участвовать в подобных проектах с низким порогом входа и планируем в дальнейшем активно использовать этот механизм для поддержки регионального кинематографа».

Он отметил, что на «Токеон» запущен второй ЦФА – на этот раз на завершение производства и продвижение художественного фильма «Сана Боотур» («Новый богатырь»).