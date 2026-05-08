ЕОИ обеспечил поставку сложного и высокотехнологичного оборудования

ЕОИ завершил проект по инспекционному контролю и экспедайтингу блочно-модульного оборудования, предназначенного для обустройства одного из крупнейших месторождений Западной Сибири. Поставщиком оборудования выступила компания «Айсорс». Задачей ЕОИ стала проверка надежности продукции и соблюдение графиков производства. Об этом CNews сообщили представители ЕОИ.

Объектом проверки стала установка деэтанизации конденсата, которая является критически важным узлом в цепочке подготовки углеводородов. Данное оборудование превращает сырье в готовый к транспортировке продукт: установка выделяет из конденсата этан, стабилизируя состав топлива — только после этого процесса его можно безопасно направлять в трубопроводы и на заводы.

Сложность проекта заключалась в том, что оборудование собиралось по частям на 16 заводах-изготовителях, расположенных как в России, так и за рубежом. Малейшая ошибка в геометрии или задержка поставки в графике одного из заводов могли сорвать запуск всего проекта.

В рамках проекта специалисты ЕОИ проинспектировали 200 единиц оборудования, а география инспекций охватила 16 городов. Помимо инспекционного контроля, были реализованы услуги по экспедайтингу. Эксперты ЕОИ осуществляли проактивное управление сроками: мониторинг изготовления по основным этапам производства на каждом из 16 заводов; выявление рисков срыва графиков на всех этапах реализации заказа; координация взаимодействия между разрозненными изготовителями для обеспечения синхронной сборки модулей.

«Благодаря комплексному подходу по контролю качества экспертов ЕОИ удалось изготовить с опережением сроков критически важное оборудование с длительным циклом изготовления: насосные агрегаты, колонна, теплообменники и другие элементы технологической линии. Это позволило вовремя отгрузить их на площадку и обеспечить своевременный старт монтажных работ, что было особенно важно для запуска проекта», – отметил руководитель направления по экспедайтингу Альмир Субхангулов.

Результат проекта: заказчик получил полностью проверенное оборудование в строгом соответствии с графиком. Оборудование передано в монтаж.

