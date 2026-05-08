Разделы

ИТ в банках
|

Банк «Русский Стандарт»: в I квартале 2026 г. средний чек перевода через СБП вырос на 22%

Банк «Русский Стандарт» изучил активность в переводах между физлицами через Систему быстрых платежей (СБП). В I квартале 2026 г. праздничный март лидировал по величине среднего чека таких операций. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Согласно статистике Банка «Русский Стандарт», в I квартале 2026 г. общая сумма переводов через СБП увеличилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. А их количество выросло на 22%, соответственно.

Россияне стали переводить чрез СБП не только чаще, но и на более высокие средние чеки. Так, в I квартале 2026 г. средняя сумма такого перевода выросла до 18 767 руб. с 16 143 руб. в аналогичном периоде 2025 г.

Самый высокий средний чек перевода через СБП в I квартале 2026 г. был отмечен в праздничном марте – 19 733 руб. На втором месте оказался февраль со средним чеком в 18 700 руб., а на третьем – новогодний январь со средней суммой перевода через СБП в 17 713 руб.

Методология: в рамках исследования были изучены данные Банка «Русский Стандарт» по всем переводам между физлицами через СБП в I квартале 2026 и 2025 гг.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

25 лет российскому Линуксу: от русификации чужих сборок до независимой экосистемы и мирового признания

С Днем Победы!

Риски и проблемы платформ для внутренней разработки ПО (IDP): можно ли их избежать

Российские лидеры по оптимизации цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Бизнес переплачивает за ИТ: как платформы мониторинга помогают контролировать затраты

ИТ-инциденты в интернете в 2026 году обойдутся российскому бизнесу в десятки миллионов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT Runner 2: бег без границ

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации
Показать еще