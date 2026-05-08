«Авито Работа»: средние зарплатные предложения в виноделии за год выросли на 39%

Эксперты «Авито Работы» проанализировали динамику числа вакансий и средних предлагаемых зарплат в сфере виноделия по итогам I квартала 2026 г. По данным платформы, средние зарплатные предложения в отрасли выросли на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 76655 руб/мес. При этом быстрее всего зарплатные предложения растут у специалистов, задействованных в продаже продукции и непосредственном уходе за виноградниками.

Среди профессий с наибольшим приростом средних зарплатных предложений в винодельческой отрасли лидируют продавцы: за год их зарплатные предложения выросли на 21% — до 88000 руб/мес. На втором месте — садовники с приростом в 16% и средней предлагаемой зарплатой 65400 руб/мес. Они ухаживают за виноградниками — занимаются обрезкой, обработкой растений и поддержанием их продуктивности в течение сезона. Замыкают тройку продавцы-консультанты: их зарплатные предложения увеличились на 14%, достигнув 79999 руб/мес.

В отрасли по-прежнему сохраняется высокий спрос на производственные и аграрные специальности — в частности, разнорабочих, технологов и специалистов по уходу за виноградниками. Так, количество вакансий для разнорабочих за год выросло более чем в 2 раза (+107%). Как правило, такие специалисты выполняют широкий спектр вспомогательных задач на виноградниках и производстве — от ухода за лозой и сбора урожая до погрузочно-разгрузочных и подсобных работ. Спрос на технологов увеличился на 61%: эти специалисты отвечают за контроль качества, соблюдение рецептур, управление процессами брожения и розлива, а также за стабильность вкусовых характеристик продукции.

При этом самая большая доля вакансий в винодельческой отрасли в процентном соотношении приходится на продавцов-консультантов (32%), садовников (9,5%) и разнорабочих (8%).

При этом средние зарплатные предложения здесь и далее указаны для специалистов с опытом работы 1–3 года и рассчитаны на основе диапазонов зарплат, указанных работодателями в вакансиях. Специалисты на ведущих или руководящих позициях могут получать значительно больше средних значений, а фактический доход зависит также от премиальных выплат и региональных различий. Кроме того, в большинстве профессий отрасли распространена посменная занятость — из-за этого фактический заработок может варьироваться в зависимости от количества и продолжительности отработанных смен.

«Краснодарский край демонстрирует наибольший региональный прирост средних зарплатных предложений в виноделии — за год они увеличились на 55%. Такая динамика во многом обусловлена высокой концентрацией отрасли в регионе: на край приходится около 44% всего отечественного производства вина. Дополнительным фактором выступает развитие производственной базы и расширение виноградников, что формирует устойчивый спрос на персонал и усиливает конкуренцию работодателей за кадры. Существенный рост средних зарплатных предложений в виноделии также зафиксирован в Крыму (+34%) и Ленинградской области (+21%), где винодельческие проекты развиваются как за счет аграрной базы, так и за счет туристической и гастрономической инфраструктуры», — сказал Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления «Авито Работы».

