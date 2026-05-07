Разделы

Интернет Веб-сервисы Интернет-реклама
|

«VK Реклама» запустила раздел с ИИ-инструментами «Креативная студия»

VK сообщила о том, что в рекламном кабинете стал доступен новый раздел «Креативная студия». Создание креативов на базе ИИ теперь станет еще проще — в одном разделе рекламодатели смогут воспользоваться всеми доступными инструментами автогенерации визуалов, редактировать их и заранее сохранять для будущих рекламных кампаний. Сгенерированный креатив сразу готов к использованию, система автоматически адаптирует его под нужные плейсменты и форматы без потери качества. Это позволяет упростить создание креативов, избежать переключения между внешними сервисами и дополнительных платных подписок.

Ключевое нововведение — «Лента трендовых креативов». Здесь представлены эффективные ИИ-баннеры, сгенерированные с помощью инструментов VK Рекламы и показавшие высокие метрики (CTR, CR).

Тенденции и перспективы развития ИТ-инфраструктуры: насколько уверенно Россия вступает в эпоху ИИ?
Тенденции и перспективы развития ИТ-инфраструктуры: насколько уверенно Россия вступает в эпоху ИИ? Цифровизация

Рекламодатель может выбрать интересующую его категорию, например «Авто», «Еда и напитки», «Путешествия», «Здоровье и спорт» и другие, и посмотреть, какие ИИ-баннеры дают самые эффективные результаты. При переходе на карточку креатива отображается статистика показов, аудитория, а также конкретный инструмент и промпт, который был использован в VK Рекламе.

«Лента трендовых креативов» будет полезна для рекламодателей как бенчмарк, позволяющий наглядно увидеть, что считается хорошим креативом в той или иной категории, а также может стать источником вдохновения и обучающим элементом. Последнее в особенности актуально для СМБ рекламодателей, у которых нет ресурса на маркетолога или дизайнера, но есть потребность в примерах эффективной рекламы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Мухин, «Группа Астра»: Мы пошли по пути Microsoft и Oracle, предлагая вендорскую облачную модель

Начался бум. Количество рекламы в Telegram взлетело на фоне замедления в России

Бизнес переплачивает за ИТ: как платформы мониторинга помогают контролировать затраты

Авторы каналов в Max смогут зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора для получения донатов

Системы предотвращения утечек больше не выбирают по функциям — на что теперь обращают внимание

При использовании ИИ-контента нужно будет уведомлять пользователя соответствующей маркировкой, а ИТ-разработчики будут обязаны соблюдать ряд правил

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации
Показать еще