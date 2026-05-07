«VK Реклама» запустила раздел с ИИ-инструментами «Креативная студия»

VK сообщила о том, что в рекламном кабинете стал доступен новый раздел «Креативная студия». Создание креативов на базе ИИ теперь станет еще проще — в одном разделе рекламодатели смогут воспользоваться всеми доступными инструментами автогенерации визуалов, редактировать их и заранее сохранять для будущих рекламных кампаний. Сгенерированный креатив сразу готов к использованию, система автоматически адаптирует его под нужные плейсменты и форматы без потери качества. Это позволяет упростить создание креативов, избежать переключения между внешними сервисами и дополнительных платных подписок.

Ключевое нововведение — «Лента трендовых креативов». Здесь представлены эффективные ИИ-баннеры, сгенерированные с помощью инструментов VK Рекламы и показавшие высокие метрики (CTR, CR).

Рекламодатель может выбрать интересующую его категорию, например «Авто», «Еда и напитки», «Путешествия», «Здоровье и спорт» и другие, и посмотреть, какие ИИ-баннеры дают самые эффективные результаты. При переходе на карточку креатива отображается статистика показов, аудитория, а также конкретный инструмент и промпт, который был использован в VK Рекламе.

«Лента трендовых креативов» будет полезна для рекламодателей как бенчмарк, позволяющий наглядно увидеть, что считается хорошим креативом в той или иной категории, а также может стать источником вдохновения и обучающим элементом. Последнее в особенности актуально для СМБ рекламодателей, у которых нет ресурса на маркетолога или дизайнера, но есть потребность в примерах эффективной рекламы.