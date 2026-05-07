В I квартале 2026 г. российским компаниям пришлось бороться с самыми опасными DDoS-угрозами

Аналитический центр компании StormWall следит за всеми важными трендами в области DDoS-атак в России и мире. Эксперты компании изучили природу современных DDoS-атак в I квартале 2026 г. и выявили наиболее распространенные типы DDoS-атак, которые сейчас активно используются хакерами для причинения вреда компаниям из различных отраслей в России. Специалисты установили, что в начале этого года чаще всего злоумышленники применяли многовекторные DDoS-атаки, импульсные атаки, «ковровые бомбардировки», а также были выявлены инциденты мощностью свыше 3 Тбит/с. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

По данным аналитического центра компании StormWall, в I квартале 2026 г. объем многовекторных DDoS-атак в России составил 37% от общего числа DDoS-атак в стране. Эксперты установили, что в I квартале 2026 г. число подобных DDoS-атак выросло на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Многовекторные атаки направлены на несколько разных сетевых уровней и элементов инфраструктуры организации. Данный вид DDoS-атак является особенно вредоносным для российских компаний.

Импульсные DDoS-атаки стали активно использоваться хакерами в начале 2026 г. По данным аналитиков StormWall, в I квартале 2026 г. объем импульсных атак составил 32% от общего количества инцидентов в России. Это указывает на большой интерес злоумышленников к данному типу DDoS-атак. Было установлено, что в I квартале 2026 г. число импульсных атак выросло на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Импульсные атаки длятся от нескольких десятков секунд до 2-3 минут, из-за чего многие защитные системы не успевают их выявить и отразить. Подобные атаки могут повторяться каждые 5-10 минут. Кратковременные сбои могут причинить большой вред компаниям и способны привести к серьезным убыткам. Больше всего от подобных атак в России страдает телеком-сфера и ритейл.

«Ковровые бомбардировки» остаются одним из наиболее популярных видов DDoS-атак в среде хакеров. В I квартале 2026 г. объем «ковровых бомбардировок» в России составил 26% от общего числа инцидентов в стране. По данным StormWall, в I квартале 2026 г. число подобных атак выросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. «Ковровые бомбардировки» нацелены сразу на диапазон адресов или подсетей, которые могут содержать сотни или тысячи IP-адресов назначения. Такие атаки используются хакерами, чтобы вывести из строя инфраструктуру компаний. Справиться с подобными атаками можно только с помощью профессиональных решений.

В I квартале 2026 г. в России впервые были выявлены DDoS-атаки мощностью свыше 3 Тбит/с. Большинство таких атак было направлено на телеком-сферу и финансовую отрасль. Мощнейшие атаки вызвали неполадки в работе ИТ-инфраструктуры компаний, что привело к простоям бизнеса и значительному финансовому ущербу.

В начале 2026 г. злоумышленники также использовали другие виды DDoS-атак, но они составили только 4% от общего числа DDoS-атак.

«В 2026 г. российские компании столкнулись со всеми наиболее опасными DDoS-угрозами, которые существуют. Хакеры активно применяют самые эффективные и максимально разрушительные инструменты, чтобы навредить компаниям. Теперь российским организациям нужно защищать свои ресурсы сразу от нескольких DDoS-угроз, которые могут привести к серьезным негативным последствиям. Мы рекомендуем компаниям использовать профессиональные решения по защите от DDoS-атак, которые могут эффективно противостоять всем современным DDoS-угрозам. Справиться с подобными разрушительными DDoS-атаками своими силами практически невозможно», – отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.