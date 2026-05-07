Разделы

Безопасность
|

В I квартале 2026 г. российским компаниям пришлось бороться с самыми опасными DDoS-угрозами

Аналитический центр компании StormWall следит за всеми важными трендами в области DDoS-атак в России и мире. Эксперты компании изучили природу современных DDoS-атак в I квартале 2026 г. и выявили наиболее распространенные типы DDoS-атак, которые сейчас активно используются хакерами для причинения вреда компаниям из различных отраслей в России. Специалисты установили, что в начале этого года чаще всего злоумышленники применяли многовекторные DDoS-атаки, импульсные атаки, «ковровые бомбардировки», а также были выявлены инциденты мощностью свыше 3 Тбит/с. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

По данным аналитического центра компании StormWall, в I квартале 2026 г. объем многовекторных DDoS-атак в России составил 37% от общего числа DDoS-атак в стране. Эксперты установили, что в I квартале 2026 г. число подобных DDoS-атак выросло на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Многовекторные атаки направлены на несколько разных сетевых уровней и элементов инфраструктуры организации. Данный вид DDoS-атак является особенно вредоносным для российских компаний.

Импульсные DDoS-атаки стали активно использоваться хакерами в начале 2026 г. По данным аналитиков StormWall, в I квартале 2026 г. объем импульсных атак составил 32% от общего количества инцидентов в России. Это указывает на большой интерес злоумышленников к данному типу DDoS-атак. Было установлено, что в I квартале 2026 г. число импульсных атак выросло на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Импульсные атаки длятся от нескольких десятков секунд до 2-3 минут, из-за чего многие защитные системы не успевают их выявить и отразить. Подобные атаки могут повторяться каждые 5-10 минут. Кратковременные сбои могут причинить большой вред компаниям и способны привести к серьезным убыткам. Больше всего от подобных атак в России страдает телеком-сфера и ритейл.

«Ковровые бомбардировки» остаются одним из наиболее популярных видов DDoS-атак в среде хакеров. В I квартале 2026 г. объем «ковровых бомбардировок» в России составил 26% от общего числа инцидентов в стране. По данным StormWall, в I квартале 2026 г. число подобных атак выросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. «Ковровые бомбардировки» нацелены сразу на диапазон адресов или подсетей, которые могут содержать сотни или тысячи IP-адресов назначения. Такие атаки используются хакерами, чтобы вывести из строя инфраструктуру компаний. Справиться с подобными атаками можно только с помощью профессиональных решений.

В I квартале 2026 г. в России впервые были выявлены DDoS-атаки мощностью свыше 3 Тбит/с. Большинство таких атак было направлено на телеком-сферу и финансовую отрасль. Мощнейшие атаки вызвали неполадки в работе ИТ-инфраструктуры компаний, что привело к простоям бизнеса и значительному финансовому ущербу.

В начале 2026 г. злоумышленники также использовали другие виды DDoS-атак, но они составили только 4% от общего числа DDoS-атак.

«В 2026 г. российские компании столкнулись со всеми наиболее опасными DDoS-угрозами, которые существуют. Хакеры активно применяют самые эффективные и максимально разрушительные инструменты, чтобы навредить компаниям. Теперь российским организациям нужно защищать свои ресурсы сразу от нескольких DDoS-угроз, которые могут привести к серьезным негативным последствиям. Мы рекомендуем компаниям использовать профессиональные решения по защите от DDoS-атак, которые могут эффективно противостоять всем современным DDoS-угрозам. Справиться с подобными разрушительными DDoS-атаками своими силами практически невозможно», – отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников

Восстание машин стартовало. Нейросеть месяцами выдавала себя за врача и даже подделала номер лицензии

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

В России появятся критерии оценки уровня безопасности ИТ-систем КИИ

Денис Мухин, «Группа Астра»: Мы пошли по пути Microsoft и Oracle, предлагая вендорскую облачную модель

Сайт популярного мониторингового ПО сутки раздавал троян удаленного доступа

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации
Показать еще