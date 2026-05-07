Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения
|

Цифровые технологии МТС помогают бороться со стихийными свалками в Красноярске

МТС реализовала «умную» систему выявления несанкционированных мест складирования отходов в Красноярске. Применение искусственного интеллекта позволяет фиксировать нарушения в области охраны окружающей среды в автоматическом режиме и без участия человека. Благодаря работе умных камер в периметре площадок ТКО снизились случаи вандализма и нарушения правопорядка. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Пилотный этап проекта интеллектуального видеомониторинга стихийных свалок реализован МТС совместно с администрацией Октябрьского района Красноярска, в дальнейшем планируется развертывание проекта на другие районы краевой столицы. Видеонаблюдение, установленное в 17 локациях возле многоквартирных жилых домов, в круглосуточном режиме следит за обстановкой там, где часто выявляются нарушения по выбросу ТКО. IP-камеры высокого разрешения фиксируют время приезда мусоровозов, номера грузовых и легковых авто и соблюдение техники безопасности.

С помощью технологий искусственного интеллекта система распознает в окрестностях площадок по выбросу ТКО лица и автомобили, а на месте срабатывает звуковое предупреждение. Умные камеры отслеживают уровень наполнения имеющихся в округе контейнеров, ИИ же генерирует оповещения об их переполнении. Далее данные о времени и месте инцидента поступают на облачную платформу, доступ к которой предоставлен специалистам административной комиссии и отдела ЖКХ района. Они могут круглосуточно просматривать локации «популярных» стихийных свалок со стационарного компьютера, ноутбука или планшета. Данные доступны как в режиме реального времени, так и в архиве. Всего за два месяца развертывания пилота расходы на ликвидацию стихийных свалок в Октябрьском районе с помощью интеллектуальной системы сократились в четыре раза, а их объем уменьшился на 50%.

«МТС продолжает внедрять нестандартные решения с внедренным искусственным интеллектом, в том числе и умное видеонаблюдение, в природоохране. Например, в фанпарке «Бобровый лог» наши умные камеры анализируют наклон деревьев, растущих вдоль канатных дорог, а также следят за движением подъемников, что позволяет обнаружить потенциально критические ситуации в зачатке и без участия человека. Система видеонаблюдения и мониторинга стихийных свалок — еще один эффективный способ борьбы за сохранение природного богатства Красноярска», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Шохрух Кодиров, веб-разработчик: Если данные не в реальном времени — бизнес уже проигрывает

Сайт популярного мониторингового ПО сутки раздавал троян удаленного доступа

Тенденции и перспективы развития ИТ-инфраструктуры: насколько уверенно Россия вступает в эпоху ИИ?

Хакеры научились использовать виртуальные машины QEMU для запуска троянов-шифровальщиков

Системы предотвращения утечек больше не выбирают по функциям — на что теперь обращают внимание

Эксплойт к «дыре» в ПО Microsoft от обиды опубликовали до выхода заплатки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации
Показать еще