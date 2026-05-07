Тренды цифровизации бизнеса 2026 – исследование BPMSoft

Универсальные low-code платформы, позволяющие «собирать» решения из готовых блоков, теряют популярность. В 2026 году компании все чаще рассматривают low-code не как самостоятельную ценность, а как элемент более широкой ИТ-архитектуры. Гибкость настроек остается важным фактором, однако на первый план выходят функциональная зрелость готовых решений, простота интеграции, вопросы информационной безопасности, а также инструменты искусственного интеллекта. Такие выводы содержатся в исследовании трендов цифровизации, проведенном BPMSoft (ИТ-холдинг Lansoft). Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

Об исследовании

В исследовании приняли участие 50 крупных компаний с годовой выручкой свыше 10 млрд руб. Выборка охватывает ключевые отрасли с наиболее высоким уровнем цифровизации: тяжелую промышленность и энергетику, ритейл, оптовую торговлю и логистику, страхование, банковский сектор, фармацевтику и производство потребительских товаров. В опросе приняли участие ИТ-директора и директора по цифровой трансформации, руководители подразделений автоматизации и ИТ-инфраструктуры, системные архитекторы.

Изменение подхода к low-code решениям

Согласно исследованию, доля компаний, рассматривающих low-code как инструмент быстрой цифровизации и оптимизации ИТ-ландшафта, изменилась с 66% в 2025 г. до 34% в 2026 г. Такая динамика отражает переход к более избирательному и зрелому подходу. Если ранее low-code воспринимался как один из ключевых элементов цифровизации, то сегодня корпоративный сегмент оценивает его более прагматично.

Вадим Сорокин, коммерческий директор BPMSoft: «Low-code сам по себе, в отрыве от других технологий, действительно теряет ценность, и для наших клиентов это скорее позитивный сигнал. BPMSoft изначально не рассматривал его как самостоятельный продукт; мы развиваем единую платформу, где low-code, процессный BPMN-движок и искусственный интеллект, в том числе агентный ИИ, работают в связке. В такой модели бизнес получает не просто инструмент, а долгосрочное технологическое преимущество. Существующий тренд лишь подтверждает, что выбор заказчиков BPMSoft был сделан с прицелом на перспективу».

Рост интереса к искусственному интеллекту

На этом фоне растет интерес к интеграции low-code с технологиями искусственного интеллекта. По данным исследования, 58% компаний уже внедряют ИИ-решения или находятся на стадии пилотирования. В частности, 28% компаний изучают применение ИИ-агентов, 24% – генеративного ИИ, 20% – используют ИИ для подготовки данных и еще 20% – в задачах предиктивной аналитики (ML, машинное обучение).

При этом уровень зрелости внедрения остается неоднородным. Наиболее активны в этом вопросе отрасли, где эффект быстрее поддается количественной оценке – прежде всего кредитные организации и ритейл. В промышленности ИИ чаще остается в пилотной фазе, а в страховании и фармацевтике сохраняется более осторожный подход, в том числе из-за регуляторных ограничений.

Масштабирование ИИ-сценариев сдерживается не столько технологиями, сколько состоянием данных. Около трети компаний (35%) указывают на их низкое качество и разрозненность, еще 22% признают отсутствие системной работы в этом направлении. Только 20% организаций считают свои данные готовыми для использования в ИИ-сценариях.

Импортозамещение

В 2026 г. импортозамещение остается ключевой темой для большинства компаний, однако развивается неравномерно. Более трети респондентов (38%) находятся в активной фазе перехода на отечественное ПО, еще 20% близки к его завершению, тогда как 24% либо сталкиваются с затруднениями, либо находятся на начальном этапе.

Наиболее заметный прогресс достигнут в сегментах операционных систем, виртуализации, СУБД, а также в отдельных категориях серверного и сетевого оборудования. Укрепились позиции в офисном ПО и антивирусной защите, частично закрыты потребности в почтовых системах. При этом наибольшие сложности сохраняются в критически нагруженных зонах с высокими требованиями к отказоустойчивости, безопасности и глубине интеграций – в частности, в доменных сервисах уровня Active Directory, ERP-системах, промышленной автоматизации и банковском ядре.

Несмотря на сохраняющийся спрос, 82% компаний отмечают неудовлетворенность качеством российских решений. Основные претензии связаны с их незрелостью (65%), высокой стоимостью (40%), а также ограниченными возможностями интеграции, недостаточной проработкой документации и закрытостью API (38%). Дополнительным фактором остается слабая сервисная поддержка: 30% респондентов недовольны сроками и качеством техподдержки.

При этом критика не означает снижение спроса: рынок демонстрирует готовность к закупке готовых решений – 50% компаний осознанно предпочитают их собственной разработке.

Бюджетная дисциплина

В 2026 г. ИТ-бюджеты либо оптимизируются, либо сохраняются без роста, а инвестиционные решения проходят через более жесткий фильтр бизнес-целесообразности. Значительная часть участников исследования (36%) прямо говорит об оптимизации или сокращении расходов. Еще 30% сохраняют финансирование на уровне прошлого года. Лишь 12% организаций планируют увеличение инвестиций.

На этом фоне у компаний формируются три базовые стратегии.

Первая (32%) – приоритизация и сокращение портфеля проектов. Бизнес отказывается от второстепенных инициатив и концентрируется только на тех проектах, которые напрямую связаны с финансовой устойчивостью, выручкой, регуляторными требованиями или снижением операционных рисков.

Вторая (28%) – усиление нагрузки на существующие команды. По сути, это попытка компенсировать ограничения бюджета внутренним ресурсом сотрудников.

Третья (22%) – ставка на автоматизацию и ИИ. Эти компании пытаются решать проблему не только административными мерами, но и за счет технологической перестройки процессов.

Дефицит кадров

В 2026 г. рынок, с одной стороны, отмечает переизбыток специалистов начального уровня и перегрев массового сегмента (22% респондентов), с другой – фиксируют острый дефицит квалифицированных экспертов, способных работать с архитектурой, импортозамещением, данными и сложными корпоративными внедрениями (44% опрошенных).

В этих условиях классический найм перестает быть универсальным инструментом решения кадровых задач. Возрастает роль внутреннего развития компетенций и удержания сильных специалистов, а проекты, требующие высокой квалификации, все чаще ограничиваются не бюджетом, а доступностью исполнителей нужного уровня.

Государственное регулирование

В 2026 г. около 40% компаний рассматривают государственное регулирование как значимый фактор при принятии ИТ-решений, наравне с бюджетными и кадровыми факторами.

Новые законодательные инициативы, включая изменения в регулировании КИИ, обновление постановления №719 и развитие требований к интеграции с государственными информационными системами, предполагают использование дополнительных финансовых, кадровых и организационных ресурсов, а также адаптацию внутренних процессов и подходов к работе команд.

Вадим Сорокин, коммерческий директор BPMSoft: «Рынок переходит от этапа во многом реактивных изменений к более прагматичной модели развития. Компании все меньше ориентируются на сам факт внедрения технологий и все больше – на их применимость, качество и экономическую отдачу. Цифровизация смещается от логики “внедрять больше” к принципу “внедрять только то, что соответствует потребностям бизнеса, архитектуры и бюджета”. Ключевой вызов сегодня связан со способностью выстраивать зрелую, управляемую и устойчивую цифровую среду. На первый план выходят предсказуемость результата, качество поддержки и готовность архитектуры к развитию».

