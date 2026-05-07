Топливный дивизион «Росатома» и «Индастри софт солюшнс» заключили соглашение о развитии промышленной ИИ-платформы «АтомМайнд»

АО «ТВЭЛ» (управляющая компания Топливного дивизиона «Росатома») и ИТ-разработчик «Индастри софт солюшнс» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны консолидируют усилия для развития платформы промышленного искусственного интеллекта «АтомМайнд». Об этом CNews сообщили представители «Индастри софт солюшнс».

Партнерство знаменует новый этап в развитии продукта. «АтомМайнд» эволюционирует из инструмента предиктивной аналитики в единую платформенную операционную среду для промышленного искусственного интеллекта. Если версия 1.0 была ориентирована на решение локальных задач на отдельном оборудовании, то новая платформа предоставляет предприятиям возможность самостоятельно разрабатывать, разворачивать и управлять множеством ИИ-решений.

Ключевое отличие заключается в создании единого центра управления всеми ИИ-активами предприятия, где разнородные данные консолидируются, а безопасность реализована на архитектурном уровне в соответствии с требованиями к объектам критической информационной инфраструктуры. Ранее проект по созданию централизованного сегмента для системы предиктивной аналитики Топливной компании госкорпорации «Росатом» получил статус особо значимого, а также государственное софинансирование от Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).

Ключевая задача совместной работы – сделать технологии искусственного интеллекта доступными для широкого круга промышленных предприятий, снизив барьеры их внедрения. В рамках сотрудничества стороны сформируют единый технологический контур промышленного ИИ, который обеспечит заказчикам возможность быстрого перехода от пилотных проектов к промышленной эксплуатации и масштабированию решений.

Продукт ориентирован на применение в атомной отрасли, машиностроении, металлургии, химической промышленности и топливно-энергетическом комплексе. Новый релиз платформы «АтомМайнд» запланирован на конец 2026 г.

«Наше партнерство с «Индастри софт солюшнс» – это стратегическая веха, которая позволяет нам объединить экспертизу цифровой трансформации с передовыми компетенциями в области разработки искусственного интеллекта. Для заказчика это означает не просто появление новой платформы, а качественно иные условия работы: унификацию процессов управления данными, сокращение времени вывода моделей в промышленную эксплуатацию и снижение стоимости подобных решений. Мы называем это «демократизацией ИИ» – когда сложные технологии становятся адаптивными, доступными для быстрого внедрения в реальном производстве и удовлетворяют требования по обработке информации ограниченного распространения», – отметил вице-президент по цифровизации и информационным технологиям АО «ТВЭЛ» Евгений Гаранин.

«Росатом выступает для нас стратегическим заказчиком и партнером, чьи требования к функциональности и надежности платформы задают высокую планку для всего рынка. В рамках соглашения мы обеспечиваем развитие «АтомМайнд», включая развитие необходимых компонентов и подготовку нового релиза платформы в конце этого года. Для промышленных предприятий это формирование единой доверенной среды, где использование ИИ становится стандартом производства, обеспечивая рост эффективности и конкурентоспособности», – сказал генеральный директор «Индастри софт солюшнс» Алексей Акулов.