«Сбер» вернул половину НДС за эквайринг 9,5 тыс. предпринимателей СЗФО

В I квартале 2026 г. 9,5 тыс. предпринимателей из Северо-Западного федерального округа получили от «Сбера» премию благодаря участию в программе компенсации НДС по торговому эквайрингу, которую банк предложил своим корпоративным клиентам.

Это первые результаты масштабной программы компенсации, которую банк запустил, чтобы помочь малому бизнесу с оборотом до 20 млн рублей снизить налоговую нагрузку. Больше всего заявок поступило от бизнеса Ленинградской области. В топ также вошли Санкт-Петербург, Вологодская и Архангельская области. Об этом CNews сообщил представитель банка.

Программа действует на постоянной основе — подключиться можно в любой момент в веб-версии и мобильном приложении «СберБизнес». Участвовать могут и новые клиенты: более половины предпринимателей, которые заключили договор эквайринга в «Сбере» в I квартале, уже воспользовались этой мерой поддержки.

В своих отзывах на программу «Сбера» предприниматели отмечали прозрачность расчётов и простоту подачи заявки. Компенсация позволила им направить дополнительные средства на поддержку бизнеса.

С 1 января 2026 г. услуги эквайринга в России облагаются НДС по ставке 22%. Для небольших компаний с годовым оборотом до 20 млн руб., которые не платят НДС, это увеличение напрямую влияет на маржинальность. Именно для таких предпринимателей — владельцев ветеринарных клиник, салонов красоты, небольших интернет-магазинов или крафтовых кофеен — «Сбер» запустил программу компенсации. Банк возвращает им 50% от суммы уплаченного НДС по комиссии за торговый эквайринг.

Цифровизация

Чтобы получить деньги, предпринимателю необходимо работать по публичному договору эквайринга и иметь расчётный счёт в «Сбере» на последний день квартала, а также подать заявление в интернет-банке «СберБизнес» в разделе «Эквайринг». Деньги приходят в течение пяти рабочих дней после завершения квартала.

Для компаний крупного и среднего бизнеса — плательщиков НДС — условия другие: они могут заявить предъявленный банком НДС к возмещению на основании счёта-фактуры.

