Подработка таксистом — в каких регионах России весной можно заработать больше всего

Аналитики «Авито Подработки» изучили данные за первую половину весны и выяснили, в каких регионах России предлагали больше всего за подработку в сфере такси. По данным сервиса, самые высокие средние предлагаемые вознаграждения за такую подработку зафиксированы в Москве — здесь исполнителям предлагали порядка 98,07 тыс. руб./мес при частичной занятости. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Важно учитывать, что фактический доход в такси и пассажирских перевозках может заметно отличаться от средних показателей. На него влияют выбранный тариф и платформа, число выполненных заказов, длительность смен, время выхода на линию — например, пиковые часы обычно приносят больше, — а также чаевые и дополнительные бонусы.

Вторую позицию заняла Пензенская область: среднее предлагаемое вознаграждение здесь составило порядка 92,57 тыс. руб/мес. На третьей строчке — Ярославская область с показателем 88,9 тыс. руб/мес. В топ-5 также вошли Липецкая и Омская области, где таксисты могли рассчитывать в среднем на 88,59 тыс. руб/мес и 87,97 тыс. руб/мес соответственно при частичной занятости.

Подработка в сфере такси является востребованным вариантом среди жителей разных регионов России. Так, заметно чаще на предложения подзаработать откликались в Костромской области (+174% год к году), Адыгее (+134%) и Псковской области (+125%). Заметное увеличение интереса также к подработке в такси заметно в Калининградской (+109%) и Кировской (+99%) областях.

«Частичная занятость в сфере такси и перевозок остается востребованным форматом подработки: она позволяет увеличивать совокупный доход при гибком графике. Особенно актуальным такой вариант становится в выходные и праздничные дни, когда спрос закономерно растет, а вместе с ним могут увеличиваться тарифы и вознаграждения исполнителей. По данным опроса «Авито Подработки», около 16% россиян хотели бы подработать в сфере такси и перевозок в период майских праздников. Наиболее популярен этот формат среди опрошенных 25–34 лет (21%), 18–24 лет (20%) и 35–44 лет (18%)», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».


