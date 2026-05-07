МТС сообщила о расширении сети LTE в Татарстане на базе отечественного телеком-оборудования

МТС сообщила о расширении сети LTE в Татарстане на базе отечественного телеком-оборудования. По итогам первого квартала, количество установленных в регионе базовых станций «Иртея» на сети МТС увеличилось более чем в три раза. Отечественная сеть LTE охватывает территорию уже 26 районов республики, а по количеству установленного с конца 2024 г. российского телеком-оборудования Татарстан является лидером в стране.

С начала года МТС запустила отечественные базовые станции еще в пятнадцати районах республики. Больше всего российских базовых станций стандарта LTE-800 и LTE-1800 выведено в эфир в Тукаевском, Альметьевском и Елабужском районах.

«Поэтапный переход на российские базовые станции направлен на повышение технологической независимости и надёжности работы сетей связи. Татарстанские специалисты одними из первых в телеком-отрасли в декабре 2024 г. познакомились с работой отечественных базовых станций «Иртея» в реальных условиях, проверив их работу с различными смартфонами и протестировав совместимость с элементами сети и действующим оборудованием других вендоров. На сегодняшний день сеть мобильной связи, работающая с применением отечественных базовых станций, доступна почти 400 тыс. татарстанцев», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

В I квартале 2026 г. базовые станции стандарта 4G российского производства заработали на сети МТС в Азнакаевском, Агрызском, Алексеевском, Аксубаевском, Альметьевском, Апастовском, Буинском, Верхнеуслонском, Заинском, Нижнекамском, Пестречинском, Рыбно-слободском, Сабинском, Спасском, Кайбицком районах Татарстана.

Базовые станции «Иртея» выпуска 2026 г. созданы на обновленной платформе радиомодуля. Они рассчитаны на более высокие нагрузки в городах, могут работать в большинстве диапазонов LTE, а также поддерживают технологию GSM и VoLTE. Оборудование интегрируется с современными системами управления сетью, инфраструктурой могут совместно пользоваться несколько операторов.