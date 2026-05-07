Мошенники стали чаще использовать схему с получением доставки на Южном Урале

МТС проанализировала активность мошенников с начала 2026 г. По данным сервиса «МТС Защитник», в 2025 г. злоумышленники часто ограничивались одним звонком, в то время как в I квартале 2026 г. усилился тренд на использовании сценариев с двумя и более попытками обмануть абонентов. При этом самой распространенной схемой в регионе стало обращение от имени служб доставки и курьеров. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Челябинской области в 2026 г. стало расти количество звонков злоумышленников с многоступенчатыми схемами, которые предполагают цепочку звонков с целью заполучить доверие жертвы и заставить передать свои сбережения или персональные данные. Доля таких моделей в общем числе мошеннических звонков в Челябинской области составляет 18%. Их главная цель — пожилые люди старше 65 лет. На них приходится 58% всех многоэтапных мошеннических звонков. Стандартные методы обмана становятся все менее эффективными, поэтому преступники переходят к персонализированным уловкам с усиленным психологическим давлением.

Чаще всего по сложным схемам южноуральцам звонят от имени курьеров и почтовых служб. Также среди сценариев-лидеров оказались уловки от якобы представителей госорганов и обещаниями легкого дополнительного заработка.

В I квартале 2026 г. мошенники чаще звонили жителям Челябинской области в рабочие дни, а наибольшее количество звонков приходилось на среду. При этом самое популярное время для таких звонков — с 12:00 до 13:00. В эти часы дети и молодежь на учебе, взрослые — на работе, а пенсионеры чаще всего остаются дома одни, без поддержки близких. Этим и пользуются злоумышленники, чтобы застать жертву врасплох.

«Злоумышленники постоянно находятся в поиске уязвимых мест и придумывают новые, более сложные сценарии обмана южноуральцев. Для того, чтобы противодействовать этому, МТС развивает технологии для защиты абонентов. Сервис «Защитник» применяет алгоритмы искусственного интеллекта для анализа сотен параметров входящего вызова в режиме реального времени. Об эффективности такого цифрового инструмента говорит статистика – только в первом квартале этого года он заблокировал более 6 миллионов нежелательных звонков жителям Челябинской области. Если пользователь все-таки получил звонок или сам перезвонил по незнакомому номеру, наш ИИ-помощник предупредит о разговоре с потенциальным мошенником во время беседы и предложит завершить звонок», — сказал директор МТС в Челябинской области Алексей Быков.

