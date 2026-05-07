Комбинат «КАМА» перевел контроль оборудования на отечественное ПО

Картонно-бумажный комбинат «КАМА» лесопромышленной группы «Свеза» завершил второй этап расширения системы диспетчеризации «СКАДА-архив» (SCADA) на базе российского программного обеспечения. С начала 2026 г. к цифровому контуру подключили более 60 новых объектов. В реальном времени отслеживаются параметры работы электрощитовых, промышленных кондиционеров и компрессоров. Об этом CNews сообщили представители группы «Свеза».

Переход на отечественные ИT-решения для контроля параметров технологических процессов на КБК «КАМА» начался в 2024 г. На первом этапе был обеспечен контроль водного баланса предприятия. Платформа в режиме реального времени контролирует работу очистных сооружений и насосных станций. Операторы и технологи получают данные в едином интерфейсе. Это позволяет оперативно реагировать на отклонения, автоматически формировать отчеты и рассчитывать материальные балансы.

В 2026 г. в функционал системы расширили. Были добавлены 60 новых точек контроля, в том числе датчики температуры в электрощитовых. Помимо этого, в нескольких цехах были подключены промышленные кондиционеры и компрессорные установки. Доступ к данным получили новые пользователи — электрики и теплоэнергетики. Это позволило своевременно выявлять возможность перегрева или переохлаждения электрооборудования, тем самым предотвратив его выход из строя. Также в системе доступны ключевые параметры работы компрессоров: давление и расход сжатого воздуха.

«Внедрение отечественного решения позволяет нам не только повысить мониторинг состояния и надежность работы оборудования, но и снизить зависимость от внешних поставщиков. За счет этого мы обеспечиваем более стабильную работу производства и предсказуемость отгрузок для клиентов. При этом цифровой контроль дополняет действующие процессы и дает больше данных для оперативного управления и контроля качества продукции. Реализация проекта продолжится, будем заводить в систему новые объекты», — сказал Игорь Ткаченко, технический директор КБК «КАМА».